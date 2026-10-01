Smolný den pro vězně na útěku: Zákaz řízení a koktejl drog!
Vězeň na útěku usedl ve Velké Bíteši za volant Škody Octavia bez registrační značky. Muž měl navíc opakovaný zákaz řízení. Policisté u něj při kontrole zaznamenali pozitivní test na amfetamin a kokain. Hledaného muže proto zadrželi a následně eskortovali zpět do brněnské věznice.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Toto známé české rčení si vězeň na útěku bude pamatovat do konce života. Nad tím, co předvedl, zůstává rozum stát. Vězeň měl na nestřeženém pracovišti nejspíše dlouhou chvíli a zachtělo se mu okusit trochu svobody. Nenapadlo ho nic lepšího, než brázdit autem ulice Velké Bíteše.
Drogový koktejl
Zanedlouho padl do rukou policistů. Ti si totiž všimli vozidla Škoda Octavia bez registrační značky. „Následnou kontrolou navíc zjistili, že vozidlo má být umístěno v depozitu,“ uvedla mluvčí policie Michaela Lébrová. Tím ale celá groteska teprve začala. Za volantem seděl muž, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Šlo totiž o vězně, který 17. září utekl z nestřeženého pracoviště v areálu firmy na Brněnsku. Policisté ho proto rovnou zadrželi.
Jenže útěk z vězení zdá se je ten nejmenší problém. Muž usedl za volant navzdory opakovanému zákazu řízení a test u něj následně odhalil pořádný drogový koktejl. „Policisté u něj navíc provedli test na přítomnost jiné návykové látky, který vykázal pozitivní hodnotu na amfetamin a kokain,“ uvedla mluvčí.
Zpět do vězení
Muž se následně podrobil lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu. Policisté ho poté převezli na služebnu, kde celý případ zadokumentovali. Nakonec putoval tam, odkud přišel. Do vězení. Policisté nyní případ prověřují pro podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí. Muž je navíc podezřelý z přestupku na úseku dopravy.
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