Banda mužů unesla mladíka a nechala ho v lese: Policie pátrá po muži z videa!
Trojice mužů měla před zlínskou diskotékou Flip napadnout mladíka a následně ho odvézt do lesa. Tam po něm požadovala desítky tisíc korun a znovu ho fyzicky napadla. Policie nyní pátrá po jednom z podezřelých, kterého zachytil videozáznam.
Večer, který měl být plný zábavy, skončil pro mladíka (20) scénou jako z hororu. Před oblíbenou zlínskou diskotékou Flip ho 19. června napadli tři muži. Tím ale celá hrůzostrašná událost teprve začala.
Útok v lese
Sebranka měla mladíka donutit nastoupit do auta a odvézt ho do lesa. „Tam po něm požadovali finanční částku v řádu desetitisíců korun. Přitom ho opět fyzicky napadli, a když peníze nedostali, z místa ujeli,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Mladíka přitom nechali v lese napospas osudu.
Případem se nyní zabývají zlínští kriminalisté, kteří ho prověřují jako podezření z vydírání a zbavení osobní svobody. Policisté zároveň pátrají po totožnosti jednoho z mužů z videozáznamu. Jde o muže v bílém tričku s krátce střiženými černými vlasy. „Pokud muže v bílém tričku s černými krátce střiženými vlasy poznáváte, volejte, prosím, na linku tísňového volání policie 158,“ požádala Kozumplíková.
To vypadá na vyřizování účtů, jestli někomu mladík dlužil.