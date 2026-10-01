Banda mužů unesla mladíka a nechala ho v lese: Policie pátrá po muži z videa!

Policie pátrá po muži v bílém tričku.
Policie pátrá po muži v bílém tričku.
Policie pátrá po muži v bílém tričku.
Policie pátrá po muži v bílém tričku.
Policie pátrá po muži v bílém tričku.
Autor: Andrea Vídeňská - 
1. října 2026
10:30

Trojice mužů měla před zlínskou diskotékou Flip napadnout mladíka a následně ho odvézt do lesa. Tam po něm požadovala desítky tisíc korun a znovu ho fyzicky napadla. Policie nyní pátrá po jednom z podezřelých, kterého zachytil videozáznam.

Večer, který měl být plný zábavy, skončil pro mladíka (20) scénou jako z hororu. Před oblíbenou zlínskou diskotékou Flip ho 19. června napadli tři muži. Tím ale celá hrůzostrašná událost teprve začala.

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Policie pátrá po muži v bílém tričku.
Zdroj: Policie

Útok v lese

Sebranka měla mladíka donutit nastoupit do auta a odvézt ho do lesa. „Tam po něm požadovali finanční částku v řádu desetitisíců korun. Přitom ho opět fyzicky napadli, a když peníze nedostali, z místa ujeli,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Mladíka přitom nechali v lese napospas osudu.

Případem se nyní zabývají zlínští kriminalisté, kteří ho prověřují jako podezření z vydírání a zbavení osobní svobody. Policisté zároveň pátrají po totožnosti jednoho z mužů z videozáznamu. Jde o muže v bílém tričku s krátce střiženými černými vlasy. „Pokud muže v bílém tričku s černými krátce střiženými vlasy poznáváte, volejte, prosím, na linku tísňového volání policie 158,“ požádala Kozumplíková.

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Policie pátrá po muži v bílém tričku.
Policie pátrá po muži v bílém tričku.
Policie pátrá po muži v bílém tričku.
Policie pátrá po muži v bílém tričku.
Policie pátrá po muži v bílém tričku.

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Andrea Vídeňská
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nika f ( 1. října 2026 11:24 )

To vypadá na vyřizování účtů, jestli někomu mladík dlužil.

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