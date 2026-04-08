Nedočkavec sice ujel jen pár stovek metrů, i tak neušel pozornosti policejní hlídky. Když chtěla vůz zkontrolovat, dupl řidič na plyn a ujížděl. Odbočil však do pasti v podobě parkoviště u tamní věznice.

Přiopilý šofér ve sporťáku zkoušel na D1 ujet hlídce: Zradila ho kolona

Ujíždět policejní hlídce se šoférovi sporťáku nevyplatilo.

„Proč jste ujížděl?“ ptal se policista. Řidič přiznal, že nemá papíry. Úřední zákaz řízení mu přitom skončí už za dva týdny. „Já jsem chtěl jet jen tady kolečko a zpátky,“ vysvětloval jízdu.

Muž (37) testoval nový kabriolet Audi, zapomněl, že má zákaz řízení (duben 2026). Policie ČR

„Svým počínáním si tak jistě prodloužil zákaz řízení. Navíc musí počítat s další pokutou za řízení bez řidičského oprávnění a nereagování na pokyn k zastavení,“ shrnul policejní mluvčí Bohumil Malášek.

I přes zákaz řízení muž z Brněnska neodolal projížďce kamarádovým kabrioletem.
Autor: Policie ČR