Nedočkavec sice ujel jen pár stovek metrů, i tak neušel pozornosti policejní hlídky. Když chtěla vůz zkontrolovat, dupl řidič na plyn a ujížděl. Odbočil však do pasti v podobě parkoviště u tamní věznice.
„Proč jste ujížděl?“ ptal se policista. Řidič přiznal, že nemá papíry. Úřední zákaz řízení mu přitom skončí už za dva týdny. „Já jsem chtěl jet jen tady kolečko a zpátky,“ vysvětloval jízdu.
Muž (37) testoval nový kabriolet Audi, zapomněl, že má zákaz řízení (duben 2026).
„Svým počínáním si tak jistě prodloužil zákaz řízení. Navíc musí počítat s další pokutou za řízení bez řidičského oprávnění a nereagování na pokyn k zastavení,“ shrnul policejní mluvčí Bohumil Malášek.