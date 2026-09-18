Obcí Miroslav prosvištěl rychlostí 140 kilometrů v hodině, potom se snažil setřást své pronásledovatele na na polní cestě, leč marně. Když se vrátil na silnici, udělal při odbočování chybu, které hlídka využila. Policisté jej předjeli a zablokovali mu další cestu.

Třikrát policisté vyhmátli zfetovaného řidiče z Hodonínska. Přišel o řidičák, zabavili mu auto a ještě mu hrozí pokuta a zákaz řízení.
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Zákazy řízení až do roku 2034

Při kontrole vyšlo najevo, že zákazy řízení se u muže nepřetržitě řetězí už od roku 2013. „Aktuálně má muž uložené další tři zákazy řízení, které na sebe navazují až do roku 2034,“ řekl mluvčí Petr Vala.

Navrch u něj policisté objevili injekční stříkačku s bílošedou krystalickou látkou a test na drogy byl u uprchlíka pozitivní. 

Motorka skončila pod zámkem na odstavném parkovišti, hazardér pro změnu v policejní cele, hrozí mu vězení. Ani spolujezdkyně nepřišla zkrátka, vyfasovala pokutu za nepředpisovou helmu.

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Motorkář se zákazem řízení do roku 2034 na Znojemsku marně ujížděl hlídce
Zdroj: Policie ČR