Obcí Miroslav prosvištěl rychlostí 140 kilometrů v hodině, potom se snažil setřást své pronásledovatele na na polní cestě, leč marně. Když se vrátil na silnici, udělal při odbočování chybu, které hlídka využila. Policisté jej předjeli a zablokovali mu další cestu.
Zákazy řízení až do roku 2034
Při kontrole vyšlo najevo, že zákazy řízení se u muže nepřetržitě řetězí už od roku 2013. „Aktuálně má muž uložené další tři zákazy řízení, které na sebe navazují až do roku 2034,“ řekl mluvčí Petr Vala.
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