U českých hranic řádí nová droga: Opioid už zabil několik lidí
Je mnohonásobně silnější než fentanyl. V USA a Evropě řádí nová nebezpečná droga. Jedná se o syntetický opioid cychlorfin. Na následky předávkování už zemřel i jeden chlapec. Úmrtí hlásí i další státy.
Šestnáctiletý Dante LaCorte z USA se předávkoval už v dubnu. Přestože se mu matka snažila ještě podat látku rušící účinek opoioidů, mladík bohužel i tak na následky předávkování zemřel. Podle vyšetřovatelů se mladík stal obětí syntetického opioidu cychlorfinu, uvedl pro server ABC7 starosta San Francisca Daniel Lurie.
Nová droga se začala šířit i do Evropy. V Německu řešili toxikologoví z Univerzitní nemocnice ve Freiburgu případ smrtelného předávkování, ke kterému došlo po požití tabletek objednaných přes internet. Na předávkování zemřelo i několik lidí ve Velké Británii. „Lidé v Camdenu zbytečně umírají kvůli nedostatku informací. Jsme šokováni tím, že navzdory tolika zbytečným úmrtím se o těchto tragédiích vede jen minimální nebo vůbec žádná veřejná diskuse,„ citoval web Big Issue koordinátora organizace Streets Kitchen Jon Glackin.
Ačkoliv výskyt cychlorfinu úřady evidují i v dalších státech, v Česku úřady tuto drogu dosud neobjevily.
Cychlorfin patří do skupiny tzv. orfinů. O této látce je zatím k dispozici jen omezené množství informací, její účinky jsou však podobné jiným opioidům a mohou zahrnovat útlum, ospalost či ztrátu vědomí. Významným rizikem je především útlum dýchání a následné předávkování. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně novou a málo prozkoumanou psychoaktivní látku, je obtížné určit bezpečnou dávku a její užívání může představovat značné zdravotní riziko.
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