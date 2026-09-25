Cizinec s BMW machroval v Týně nad Vltavou: Při driftování srazil chodce

Cizinec nezvládl driftování.
Cizinec nezvládl driftování.
Cizinec nezvládl driftování.
Cizinec nezvládl driftování.
Cizinec nezvládl driftování.
Autor: Andrea Vídeňská - 
25. září 2026
09:44

Cizinec si v Týně nad Vltavou chtěl pořádně zafrajeřit s potuněným BMW. Při driftu ale nezvládl řízení, otočil se do protisměru a srazil muže s kolem. Chodec skončil se zraněním v nemocnici.

Ne nadarmo je driftování v Česku, stejně jako v celé Evropě, v běžném silničním provozu zakázané. To se ale rozhodl ignorovat cizinec v BMW. Ten si snad spletl Týn nad Vltavou s počítačovou hrou GTA a ve svém posprejovaném bavoráku se rozhodl pořádně zamachrovat. Frajeřina se mu ale vymkla z rukou.

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Test na drogy

Jakmile šlápl na plyn a pustil se do nebezpečného driftu, bavorák ho zradil a vymkl se kontrole. Otočil se do protisměru a neovladatelně se řítil přímo k přechodu. Co čert nechtěl, v tu chvíli přecházel přes přechod muž, který vedl jízdní kolo. Muž po střetu s BMW tvrdě dopadl na vozovku. Naštěstí utrpěl pouze lehké zranění. Záchranáři ho následně ošetřili a převezli do nemocnice.

Na místo dorazili dopravní policisté z Českých Budějovic. Řidiče podrobili testu na návykové látky, který dopadl negativně.

Řidič na Královéhradecku kličkoval po silnici a pokračoval v jízdě i bez pneumatiky.
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Nebezpečný manévr

Driftování přitom není žádná nevinná kratochvíle. Policie upozorňuje, že jde o nebezpečný způsob jízdy. Řidič může snadno ztratit kontrolu nad vozem.

Případ policisté předali správnímu odboru městského úřadu. Několikavteřinová frajeřina se řidiči pořádně vymstila.

Cizinec nezvládl driftování.
Cizinec nezvládl driftování.
Cizinec nezvládl driftování.
Cizinec nezvládl driftování.
Cizinec nezvládl driftování.

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Řidič trénoval smyky, pak ujížděl policistům v rychlosti přes 200 km/h.
Zdroj: Policie ČR

Témata:
autokolochodecautomobilcizinecdriftdriftovánítest na drogyBMWČeskoČeské BudějovicenemocniceTýn nad Vltavouzranění
Andrea Vídeňská
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