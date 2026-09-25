Cizinec s BMW machroval v Týně nad Vltavou: Při driftování srazil chodce
Cizinec si v Týně nad Vltavou chtěl pořádně zafrajeřit s potuněným BMW. Při driftu ale nezvládl řízení, otočil se do protisměru a srazil muže s kolem. Chodec skončil se zraněním v nemocnici.
Ne nadarmo je driftování v Česku, stejně jako v celé Evropě, v běžném silničním provozu zakázané. To se ale rozhodl ignorovat cizinec v BMW. Ten si snad spletl Týn nad Vltavou s počítačovou hrou GTA a ve svém posprejovaném bavoráku se rozhodl pořádně zamachrovat. Frajeřina se mu ale vymkla z rukou.
Test na drogy
Jakmile šlápl na plyn a pustil se do nebezpečného driftu, bavorák ho zradil a vymkl se kontrole. Otočil se do protisměru a neovladatelně se řítil přímo k přechodu. Co čert nechtěl, v tu chvíli přecházel přes přechod muž, který vedl jízdní kolo. Muž po střetu s BMW tvrdě dopadl na vozovku. Naštěstí utrpěl pouze lehké zranění. Záchranáři ho následně ošetřili a převezli do nemocnice.
Na místo dorazili dopravní policisté z Českých Budějovic. Řidiče podrobili testu na návykové látky, který dopadl negativně.
Nebezpečný manévr
Driftování přitom není žádná nevinná kratochvíle. Policie upozorňuje, že jde o nebezpečný způsob jízdy. Řidič může snadno ztratit kontrolu nad vozem.
Případ policisté předali správnímu odboru městského úřadu. Několikavteřinová frajeřina se řidiči pořádně vymstila.
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