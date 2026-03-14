Visely nad řekou a nemohly dál: Dívky (14, 16) uvízly na ferratě v Bechyni

Autor: sgr - 
14. března 2026
13:24

Napínavý zásah mají za sebou hasiči a záchranáři v jihočeské Bechyni. Dvě dívky během výstupu na místní ferratě úplně vyčerpaly síly a zůstaly viset na lanech jen asi metr nad hladinou řeky Lužnice. Na pomoc museli vyrazit hasiči na motorovém člunu.

K události došlo v pátek 13. března odpoledne na zhruba pět set metrů dlouhé ferratě. Dívky lezly spolu se svou matkou. Postupovaly před ní rychleji, ale po několika desítkách metrů jim došly síly. V jedné z náročných pasáží nakonec zůstaly viset na ocelovém laně přibližně metr nad vodou. Byly tak vyčerpané, že už nedokázaly pokračovat ani se vrátit zpátky. Matka proto přivolala pomoc.

Na místo vyrazili dobrovolní hasiči z Bechyně a jednotka z Týna nad Vltavou. K dívkám se dostali na motorovém člunu přímo po řece. Hasiči je z lan sundali a bezpečně převezli na břeh, kde už čekali záchranáři. Ze svého dobrodružství vyvázly obě bez zranění.

Bechyňská ferrata patří mezi nejnáročnější trasy v Čechách. Velká část trasy vede v převislém traverzu přímo nad řekou a součástí je i lanový most. Specifikem je také to, že cesta není průchozí a lezci se musí vrátit stejnou trasou zpět.

Záchranáři v souvislosti s případem připomínají, že s příchodem jara začíná turistická sezóna a lidé by měli dobře zvážit své schopnosti i fyzickou kondici. „Začíná sezóna výletů, nepřeceňujte své síly,“ apelují.

Témata:
dívkymatkadceryvyčerpánívýstupferratateenagerkyČeskoTýn nad VltavouLužnicemotorový člunBechyně


Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

