Velikonoce za tři týdny a začíná každoroční masakr: Vejce za 16,65 Kč! Jinde se slevou až 30 %
Jedno vajíčko z podestýlkového chovu za 16,65 Kč (balení šesti za 99,90 Kč)? Jinde podobně šílené ceny snížili v akci až o 30 %. I taková je realita v supermarketech v Česku. Oproti loňskému únoru (poslední ucelená data) se nyní podle Českého statistického úřadu prodávají vejce dráž o 16,5 %. V roce 2025 stálo 10 ks 48 Kč, letos 57,30 Kč. Velikonoce jsou za tři týdny, co na nás obchodníci ještě chystají?
„Může za to jednak vybíjení chovů v důsledku ptačí chřipky, ale i rušení klecových chovů. V neposlední řadě jsme v období před Velikonocemi, kdy tradičně narůstá poptávka,“ vysvětlil ekonom Štěpán Křeček.
Podle ekonoma Lukáše Kovandy patří vajíčka společně s hovězím masem k potravinám, které zdražují nejrychleji. „Česká republika si na sebe upletla bič v podobě rušení poměrně levných klecových chovů. Je nutné investovat do dražších, například podestýlkových, což se samozřejmě projeví na koncové ceně,“ vysvětlil. Zdražování potvrzují i data ze zemědělství.
Ekonom Jiří Cihlář uvedl, že ceny rostou výrazně už u producentů: „V zemědělství jsou v případě vajec meziročně vyšší o pětinu.“ Problém je ale i daň. Všechny okolní země mají na vejce nižší daň z přidané hodnoty, například Polsko má sazbu 5 %, Německo 7 %. V Česku je to 12 %.
Proč mají někde vejce za 16,65 Kč a jinde za 5,66 Kč? Jde o marketingový tah, podle ekonomů se prodejci snaží zákazníky do obchodů nalákat a vědí, že tam rovnou nakoupí i zboží, na němž mají marži mnohem vyšší. Tam kde je dráž, se prý většinou připravují na zahájení akce. Slevy se totiž počítají z nejnižší ceny za posledních 30 dnů.
„V nejbližších měsících pokles cen vajec neočekávám, ceny se spíše stabilizují ve vyšší cenové hladině,“ řekl prezident svazu obchodu Tomáš Prouza. Pokud si je koupíte nyní, do svátků se nezkazí. Při teplotě 18 až 24 °C vydrží 28 dní od snůšky, v lednici bezpečně pět týdnů.
Zatímco čeští drůbežáři prodávají vajíčka řetězcům za cca 4,84 Kč/kus, Poláci za cca 4,30 Kč/kus. „Z Polska k nám jde asi 20 milionů vajec měsíčně, dalších 20 milionů kusů ze zemí, jako je Rumunsko, Pobaltí, Slovensko nebo Finsko,“ popsala předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.
V Česku podle demografů narůstá počet jednočlenných domácností. „Takoví lidé pak kupují menší balení potravin, která jsou dražší. Většinou jim nezbývá než nakupovat ve slevových akcích,“ upozornil na problém hlavně seniorů ekonom Štěpán Křeček.
