Nebezpečný hazard s dětmi! Cyklista je vedl přes spuštěné závory

Muž s dětmi riskoval na přejezdu.
Muž s dětmi riskoval na přejezdu.
Muž s dětmi riskoval na přejezdu.
Muž s dětmi riskoval na přejezdu.
Muž s dětmi riskoval na přejezdu.
Autor: Štěpánka Grofová - 
9. září 2026
10:10

Nebezpečné počínání dospělého muže a dvou dětí zachytil svědek na železničním přejezdu na Slovensku. Trojice na kolech pokračovala přes koleje navzdory spuštěným závorám. Záběry zveřejnila slovenská policie a před podobným hazardem důrazně varovala.

Muž přijel na kole k železničnímu přejezdu společně se dvěma dětmi. Přestože svítilo červené výstražné světlo a závory byly dole, nezastavil se. Překážku objel a pokračoval přes koleje. Děti jej následovaly.

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Muž s dětmi riskoval na přejezdu.
Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nebezpečnou situaci natočil svědek a záznam následně poslal slovenské policii. Ta ho v úterý zveřejnila na sociálních sítích. 

Na záběrech je vidět muž na kole, za nímž přes uzavřený přejezd pokračují dvě děti. Jedno z nich se přitom přes koleje dostává s větším odstupem za dospělým. Červená světla po celou dobu blikají a závory zůstávají spuštěné.

Slovenští policisté upozornili, že člověk na přejezdu nedokáže spolehlivě odhadnout rychlost přijíždějícího vlaku ani vzdálenost, z níž se souprava blíží. O to vážněji působí fakt, že dospělý riskoval v přítomnosti nezletilých dětí. Spuštěné závory a červená výstražná světla znamenají zákaz vstupu i vjezdu bez ohledu na to, zda člověk přijíždějící vlak zrovna vidí.

„Vyzýváme všechny účastníky silničního provozu, aby respektovali světelnou a zvukovou signalizaci. Na železniční přejezd vstupujte či vjíždějte pouze tehdy, když je to bezpečné! Riziko újmy na zdraví a životě je nesrovnatelně vyšší než možnost ušetřit pár sekund z cesty,“ připomněla policie.

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Muž s dětmi riskoval na přejezdu.
Muž s dětmi riskoval na přejezdu.
Muž s dětmi riskoval na přejezdu.
Muž s dětmi riskoval na přejezdu.
Muž s dětmi riskoval na přejezdu.

Témata:
děticyklistazávorycyklistéFacebookpolicieSlovenskoželezniční přejezdNitranský krajhazard
Štěpánka Grofová
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