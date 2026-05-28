Brutální šikana teenagerů: Školačku Vivien (12) zkopali kvůli pár drobným?
Dětský kolektiv dokáže být prostředím plným krutosti a šikany. Na vlastní kůži se o tom přesvědčila mladá dívka ze slovenských Mojmírovců, která se stala terčem odporného ponižování ze strany teenagerů (12-17). Důvodem celého sváru bylo přitom údajně jen pár drobných. Napadení si útočníci natočili na mobilní telefon a video následně zveřejnili na sociálních sítích.
Školačka Vivien (12) se procházela po venku s kamarádkou, když po ní partička starších známých chtěla peníze. Dívka jim vyhověla a od rodinného známého sehnala 10 euro. To měl být ale teprve začátek. Teenagerům tato částka nestačila a chtěli víc.
Nadávky a kopance
„Chtěli po ní další peníze, ale ona už odmítla znovu volat a prosit o dalších pět nebo deset eur. Když už žádné peníze neměla, začali jí hrubě nadávat,“ popsala začátek sváru matka napadené. Nadávky přešly velice rychle do fyzického útoku, který se nezdráhali natáčet na mobilní telefon. Na záběrech je vidět, že školačku fyzicky napadaly hlavně dívky. „Surově ji tahaly za vlasy, kopaly do ní a bily ji. Chtěly, aby si klekla na kolena a křičela, že oni jsou králové a vyhráli,“ vykreslila matka momenty ponížení pro TV JOJ.
Útočníci si video po napadení upravili, zpomalili záběry a přidali hudbu. K matce se dostalo až ve chvíli, kdy ho začali šířit mezi sebou na sociálních sítích. Ještě víc šokující je, že si podle zpráv mezi prý sebou plánovali, jak celou vinu hodí na napadenou dívku, aby sami vyvázli bez následků.
Zdemolované auto
Tím ale celý případ neskončil, právě naopak. Krátce po podání trestního oznámení se situace ještě víc vyhrotilo a rozběhlo se další drama. Někdo v noci poškodil auto matky napadené dívky. „O půl třetí ráno zazněla obrovská rána a auto je zdemolované. Vyhrožovali mi bitím, zabitím a tím, že moje auto vyletí do vzduchu,“ řekla žena. Matka uvedla, že kvůli výhrůžkám teď nebydlí doma, ale u známých.
