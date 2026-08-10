Zvrat ve vraždě batolete (†2) ze Srbska: Propustili jednoho z podezřelých!
V březnu roku 2024 v srbském městě Bor došlo v březnu roku 2024 k šokující vraždě teprve dvouleté Danky Ilićové. Holčičku měli pachatelé přejet autem a její tělo schovat na skládce. Obviněním čelili dva bratři, jejich otec Dragan a jeden další muž. Otce nyní policie propustila.
Policie původně Dragana Drahijeviće vinila z toho, že o celém činu věděl, ale nenahlásil ho. Muž toto obvinění po celou dobu procesu vehementně popíral. Vyšetřovatelé ho navíc vinili i z toho, že synovi Dejanovi a jeho kolegovi Srdanovi pomáhal tělíčko dívenky ukrýt na skládce.
Kromě dvou kolegů byl mezi podezřelými i Dejanův bratr Dalibor. Policie ho podobně jako jeho otce podezřívala z napomáhání a neohlášení zločinu. Dalibor však zemřel během zatýkání. Dragan pro portál Dnevnik.hr uvedl, že kvůli případu přišel o téměř celou rodinu. Když totiž byl spolu se synem ve vazbě, manželka Svetlana zemřela na infarkt.
Dvouletá Danka zmizela 26 března roku 2024. A to přímo ze zahrady rodinného domu. Ani po desetidenním pátrání se však nepodařilo Danku vypátrat. Stopy však vedly k Dejanovi a Srdanovi, dvěma pracovníkům pro vodu a hygienu, kteří se v oblasti pohybovali.
Ti se po zadržení přiznali, že Danku srazili autem. „Muži se poté rozhodli za pomoci nářadí bezvládné tělíčko přenést do kufru. Dohodli se, že holčičku někam skryjí. Na cestě je zastavil otec Danky, zda ji náhodou neviděli,“ uvedl podle serveru Nova.rs ministr vnitra Bratislav Gašić. Oba podezřelí později uvedli, že se přiznali jen kvůli fyzickému nátlaku a výhrůžkám ze strany policie.
Docela se divím, že o této kauze informuje náš tisk 😮