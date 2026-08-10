Zvrat ve vraždě batolete (†2) ze Srbska: Propustili jednoho z podezřelých!

Policie propustila jednoho podezřelého z brutální vraždy dvouleté Danky.
Policie propustila jednoho podezřelého z brutální vraždy dvouleté Danky.
Danka Ilić (†2)
Tělíčko dvouleté holčičky leželo na skládce pod hromadou odpadků.
Srbský ministr vnitra Bratislav Gašić při prohlášení
Autor: Kamil Morávek - 
10. srpna 2026
19:33

V březnu roku 2024 v srbském městě Bor došlo v březnu roku 2024 k šokující vraždě teprve dvouleté Danky Ilićové. Holčičku měli pachatelé přejet autem a její tělo schovat na skládce. Obviněním čelili dva bratři, jejich otec Dragan a jeden další muž. Otce nyní policie propustila.

Policie původně Dragana Drahijeviće vinila z toho, že o celém činu věděl, ale nenahlásil ho. Muž toto obvinění po celou dobu procesu vehementně popíral. Vyšetřovatelé ho navíc vinili i z toho, že synovi Dejanovi a jeho kolegovi Srdanovi pomáhal tělíčko dívenky ukrýt na skládce.

Kromě dvou kolegů byl mezi podezřelými i Dejanův bratr Dalibor. Policie ho podobně jako jeho otce podezřívala z napomáhání a neohlášení zločinu. Dalibor však zemřel během zatýkání. Dragan pro portál Dnevnik.hr uvedl, že kvůli případu přišel o téměř celou rodinu. Když totiž byl spolu se synem ve vazbě, manželka Svetlana zemřela na infarkt.

Dvouletá Danka zmizela 26 března roku 2024. A to přímo ze zahrady rodinného domu. Ani po desetidenním pátrání se však nepodařilo Danku vypátrat. Stopy však vedly k Dejanovi a Srdanovi, dvěma pracovníkům pro vodu a hygienu, kteří se v oblasti pohybovali. 

Ti se po zadržení přiznali, že Danku srazili autem. „Muži se poté rozhodli za pomoci nářadí bezvládné tělíčko přenést do kufru. Dohodli se, že holčičku někam skryjí. Na cestě je zastavil otec Danky, zda ji náhodou neviděli,“ uvedl podle serveru Nova.rs ministr vnitra Bratislav Gašić. Oba podezřelí později uvedli, že se přiznali jen kvůli fyzickému nátlaku a výhrůžkám ze strany policie.

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Policie dopadla muže podezřelého z vraždy z roku 2010, k níž došlo v Karlíně.
Zdroj: Policie ČR

Policie propustila jednoho podezřelého z brutální vraždy dvouleté Danky.
Policie propustila jednoho podezřelého z brutální vraždy dvouleté Danky.
Danka Ilić (†2)
Tělíčko dvouleté holčičky leželo na skládce pod hromadou odpadků.
Srbský ministr vnitra Bratislav Gašić při prohlášení

Témata:
smrtskládkavražda dítětesmrt dítětepolicievraždaSrbskoBratislav GašičDanka Ilić
Kamil Morávek
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harpia.harpyja ( 10. srpna 2026 22:34 )

Docela se divím, že o této kauze informuje náš tisk 😮

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