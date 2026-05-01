Vražda dívky vyvolala bouři: Podezřelého zbili do bezvědomí

Zmizela z postele uprostřed noci, Sharon (5) unesl propuštěný vězeň.
Zmizela z postele uprostřed noci, Sharon (5) unesl propuštěný vězeň.
Sharon Granitesová (5)
Sharon Granitesová
Jefferson Lewis (47) je podezřelý z vraždy dítěte.
Autor: ČTK - 
1. května 2026
11:54

Vražda domorodé dívky (†5) v centrální části Austrálie vyvolala rozsáhlé a násilné protesty místní komunity, která se dožaduje odplaty. Stovky Aboriginců, respektive Austrálců, jak se domorodí Australané označují, se střetly s policisty a záchranáři, když se dav pokoušel vtrhnout do nemocnice k podezřelému, kterého předtím místní zbili do bezvědomí. Policie, političtí představitelé regionu, australský premiér Anthony Albanese i rodina dívky vyzývají ke klidu.

Případ se stal v Severním teritoriu v domorodém táboře u města Alice Springs, které leží ve střední části Austrálie. Dívka, kterou její rodina nazývá Kumanjayi Little Baby, byla pohřešována od sobotního pozdního večera, kdy šla spát. Její tělo se po velkém pátrání našlo ve čtvrtek v buši.

Za podezřelého policie označila Jeffersona Lewise (47), který byl v minulosti odsouzen za fyzické napadení a nedávno opustil věznici. Lewis se podle Reuters ve čtvrtek sám vydal jednomu domorodému táboru, kde se obyvatelé rozhodli sami si vymoci spravedlnost. Muž, kterého místní zbili do bezvědomí, skončil v nemocnici, ale jeho zranění nebyla vážná, takže ho policie letecky dopravila do vazby v severoaustralském Darwinu, který je metropolí Severního teritoria.

Mezitím se ale domorodci shromáždili u nemocnice v Alice Springs, kde lékaři Lewise ošetřovali. Na záběrech odvysílaných televizí ABC volá dav po odplatě. To podle Reuters v domorodém podání znamená fyzické potrestání.

Lidé, kteří se snažili do nemocnice proniknout, útočili na policisty i zdravotníky, zapalovali ohně a poničili několik policejních a hasičských vozů a také sanitek. Policie k rozehnání davu použila slzný plyn.

Místní úřady se s pomocí rodiny snaží situaci uklidnit a do oblasti míří z Darwinu policejní posily. V místě úřady zakázaly prodej alkoholu. Australské úřady uvádějí, že domorodí obyvatelé, pokud pijí alkohol, jsou často náchylní konzumovat ho v nebezpečném či rizikovém množství.

Rodina dívky vyzvala veřejnost, aby potrestání přenechala soudům. „My si vyhraďme čas na truchlení,“ prohlásil Robin Granites, staršina místní komunity a mluvčí rodiny.

Albanese uvedl, že rozumí hněvu a rozčilení lidí, zároveň ale požádal komunitu, aby v této době držela při sobě.

Austrálie má 27 milionů obyvatel, z nichž podle Reuters 3,8 procenta tvoří domorodci. V Severním teritoriu jejich podíl činí zhruba 30 procent. Zemi obývají nejméně přes 50.000 let, jejich práva ale britská kolonizace přehlížela, což dodnes tvoří jednu z historických zátěží australské společnosti.

Zmizela z postele uprostřed noci, Sharon (5) unesl propuštěný vězeň.
Zmizela z postele uprostřed noci, Sharon (5) unesl propuštěný vězeň.
Sharon Granitesová (5)
Sharon Granitesová
Jefferson Lewis (47) je podezřelý z vraždy dítěte.

Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Osoby v pátrání

Články odjinud

Nečekaný krok Bohdalové po smrti sestry: Je to dobrý nápad?
Nečekaný krok Bohdalové po smrti sestry: Je to dobrý nápad?
Aha!
Rolády 4x jinak: Od šťavnatého kuřete se švestkami po poctivého španělského ptáčka
Rolády 4x jinak: Od šťavnatého kuřete se švestkami po poctivého španělského ptáčka
Dáma.cz
Porod v oblacích: Letadlo z Jamajky přistálo s pasažérem navíc
Porod v oblacích: Letadlo z Jamajky přistálo s pasažérem navíc
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Čech stvořil unikátní sbírku o Freddiem Mercurym. Má milionovou hodnotu a světovou výstavu
Čech stvořil unikátní sbírku o Freddiem Mercurym. Má milionovou hodnotu a světovou výstavu
e15
Pravděpodobné sestavy: Mercada nahradí Ryneš, jak nastoupí Baník v klíčovém utkání?
Pravděpodobné sestavy: Mercada nahradí Ryneš, jak nastoupí Baník v klíčovém utkání?
iSport
Putin a Trump jsou jako bratři, kteří si chtěli upevnit moc rychlou válkou a ta je nakonec potopila
Putin a Trump jsou jako bratři, kteří si chtěli upevnit moc rychlou válkou a ta je nakonec potopila
Reflex
Itálica: Impozantní pozůstatky antického města ve Španělsku, z něhož vzešli slavní římští císaři
Itálica: Impozantní pozůstatky antického města ve Španělsku, z něhož vzešli slavní římští císaři
Lidé a země