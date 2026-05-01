Vražda dívky vyvolala bouři: Podezřelého zbili do bezvědomí
Vražda domorodé dívky (†5) v centrální části Austrálie vyvolala rozsáhlé a násilné protesty místní komunity, která se dožaduje odplaty. Stovky Aboriginců, respektive Austrálců, jak se domorodí Australané označují, se střetly s policisty a záchranáři, když se dav pokoušel vtrhnout do nemocnice k podezřelému, kterého předtím místní zbili do bezvědomí. Policie, političtí představitelé regionu, australský premiér Anthony Albanese i rodina dívky vyzývají ke klidu.
Případ se stal v Severním teritoriu v domorodém táboře u města Alice Springs, které leží ve střední části Austrálie. Dívka, kterou její rodina nazývá Kumanjayi Little Baby, byla pohřešována od sobotního pozdního večera, kdy šla spát. Její tělo se po velkém pátrání našlo ve čtvrtek v buši.
Za podezřelého policie označila Jeffersona Lewise (47), který byl v minulosti odsouzen za fyzické napadení a nedávno opustil věznici. Lewis se podle Reuters ve čtvrtek sám vydal jednomu domorodému táboru, kde se obyvatelé rozhodli sami si vymoci spravedlnost. Muž, kterého místní zbili do bezvědomí, skončil v nemocnici, ale jeho zranění nebyla vážná, takže ho policie letecky dopravila do vazby v severoaustralském Darwinu, který je metropolí Severního teritoria.
Mezitím se ale domorodci shromáždili u nemocnice v Alice Springs, kde lékaři Lewise ošetřovali. Na záběrech odvysílaných televizí ABC volá dav po odplatě. To podle Reuters v domorodém podání znamená fyzické potrestání.
Lidé, kteří se snažili do nemocnice proniknout, útočili na policisty i zdravotníky, zapalovali ohně a poničili několik policejních a hasičských vozů a také sanitek. Policie k rozehnání davu použila slzný plyn.
Místní úřady se s pomocí rodiny snaží situaci uklidnit a do oblasti míří z Darwinu policejní posily. V místě úřady zakázaly prodej alkoholu. Australské úřady uvádějí, že domorodí obyvatelé, pokud pijí alkohol, jsou často náchylní konzumovat ho v nebezpečném či rizikovém množství.
Rodina dívky vyzvala veřejnost, aby potrestání přenechala soudům. „My si vyhraďme čas na truchlení,“ prohlásil Robin Granites, staršina místní komunity a mluvčí rodiny.
Albanese uvedl, že rozumí hněvu a rozčilení lidí, zároveň ale požádal komunitu, aby v této době držela při sobě.
Austrálie má 27 milionů obyvatel, z nichž podle Reuters 3,8 procenta tvoří domorodci. V Severním teritoriu jejich podíl činí zhruba 30 procent. Zemi obývají nejméně přes 50.000 let, jejich práva ale britská kolonizace přehlížela, což dodnes tvoří jednu z historických zátěží australské společnosti.
