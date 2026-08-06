Horor v chatové oblasti u Lipna: Muž střílel po známé brokovnicí
Dramatický incident řešili policisté v chatové oblasti Kovářov u Lipna. Agresivní muž tam měl fyzicky a slovně napadnout ženu, střílet z brokovnice na její vůz, vzít jí peněženku a zničit mobilní telefon. Zásahová jednotka ho následně vypátrala na nedaleké louce. Policisté mu naměřili téměř dvě promile alkoholu.
Klidné dopoledne v malebné chatové oblasti Kovářov u Lipna narušila dramatická událost. Na linku 158 dorazilo oznámení o vyděšené ženě, která měla utéct z vedlejší chaty. Podle dosavadních zjištění ji napadl její známý. To, co se jevilo jako běžná potyčka, se rychle zvrtlo v incident, který postavil na nohy policisty z několika oddělení i zásahovou jednotku.
Střelba z brokovnice
Muže, jako kdyby posedl ďábel. Ženu fyzicky i slovně napadal, střílel z brokovnice po jejím vozidle, vzal jí peněženku a zničil ji mobilní telefon. Situace mohla být v tu chvíli velmi nebezpečná a policisté proto k chatové oblasti vyslali posily. „Na místo byli vysláni i policisté z Horní Plané a okamžitě vyjeli také policisté ze zásahové jednotky,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová.
Členové zásahové jednotky dorazili k chatě a opakovaně muže vyzývali, aby vyšel ven. Marná snaha. Na jejich výzvy nikdo nereagoval, a tak policistům nezbylo než do chaty vstoupit. Podezřelý ale v chatě nebyl. Začali tedy pročesávat okolí a pátrat po nevyzpytatelném a nejspíše stále ozbrojeném jedinci.
Zpitý pod obraz
Netrvalo dlouho a objevili ho na louce nedaleko chaty. Následně přišla informace, která osvětlila mužovo šílené chování. Policisté mu při dechové zkoušce naměřili bezmála dvě promile alkoholu. Opilec putoval okamžitě na policejní celu.
„Policisté ho podezírají z několika trestných činů, mimo jiné z nebezpečného vyhrožování, poškození cizí věci, pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví,“ sděluje mluvčí. O tom, co se v chatové oblasti skutečně stalo, ale definitivně rozhodne až další vyšetřování.
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