„Odešel na procházku bez mobilního telefonu a léků, které užívá několikrát denně. Bez těchto léků by mohl být v přímém ohrožení života. Osobní doklady by měl mít senior u sebe,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Policisté po seniorovi pátrali v okolí bydliště i na dalších místech, kde by se mohl zdržovat. Prověřili také zdravotnická zařízení. Zatím však pátrání bylo neúspěšné.

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Senior by na sobě měl mít tmavě modré džínové kalhoty, tmavou až černou zimní bundu, riflovou kšiltovku se třpytkami a černé kožené boty.

Vysoký je zhruba 180 až 182 centimetrů. Má střední postavu s šedými krátkými vlasy. Je oholený a má modré oči. Pokud ho uvidíte, volejte linku 158.

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