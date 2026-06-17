„Odešel na procházku bez mobilního telefonu a léků, které užívá několikrát denně. Bez těchto léků by mohl být v přímém ohrožení života. Osobní doklady by měl mít senior u sebe,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Policisté po seniorovi pátrali v okolí bydliště i na dalších místech, kde by se mohl zdržovat. Prověřili také zdravotnická zařízení. Zatím však pátrání bylo neúspěšné.
Senior by na sobě měl mít tmavě modré džínové kalhoty, tmavou až černou zimní bundu, riflovou kšiltovku se třpytkami a černé kožené boty.
Vysoký je zhruba 180 až 182 centimetrů. Má střední postavu s šedými krátkými vlasy. Je oholený a má modré oči. Pokud ho uvidíte, volejte linku 158.
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Policisté a hasiči vypátrali ženu (83), která se ztratila při houbaření u Radějova na Hodonínsku. (září 2025) Policie ČR