Ve všech případech se krádeže odehrály podle podobného scénáře a velice rychle. „Pachatelé využili momentu překvapení a nové vystavené mobilní telefony vytrhli ze zajišťovacího uzamčeného lanka. Poté z místa rychle utekli,“ popsala jejich řádění Dana Čírtková, policejní mluvčí Kraje Vysočina.
Kradli v celém Česku
První krádež se odehrála 10. ledna v prodejně s mobilními telefony v Hradební ulici v Jihlavě. Z prodejny zloději odcizili osm mobilů různých značek, včetně bezpečnostních zámků připevněných k telefonům. Majiteli vznikla škoda čtvrt milionu korun.
Za necelý týden se sehrané trio zjevilo v Liberci, poté v Teplicích a Hradci Králové. Naposledy udeřili 18. ledna v Brně, kde ukořistili dva přístroje. Následující týden ale spadla klec. „Podařilo se nám zmapovat pohyb těchto podezřelých osob, stejně jako pohyb osobních motorových vozidel, která pachatelé při krádežích užívali ke své přepravě do míst, kde se trestné činnosti dopouštěli,“ uvedl kriminalista Jakub Pivoňka.
Trojici ve věku 20, 21 a 22 let zadrželi policisté na dálnici D1 u Ostravy. Nyní zpytují svědomí ve vazební věznici v Brně. „Poškozeným firmám způsobili škodu v celkové výši téměř jeden milion korun. Hrozí jim až pět let vězení,“ dodala mluvčí.
VIDEO: Vpád do klenotnictví na okraji Brna
Drsný vpád do klenotnictví na okraji Brna: Zloději zmizeli s lupem na pět milionů. Policie ČR
