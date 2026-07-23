Při nehodě vrtulníku v Náměšti zemřela vojačka: Detaily smrtelného pádu!
Vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě se 23. července po poledni zřítil na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Vojačka pád nepřežila, čtyři vojáci byli zraněni, uvedla armáda na síti X. Pád nastal během přistání asi 50 metrů nad zemí při návratu z rutinního výcvikového letu, řekl novinářům velitel základny Petr Slíva.
Do Náměště zamířil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) i velitel vzdušných sil Petr Tománek. Do ukončení vyšetřování nehody pozastavila armáda provoz všech vrtulníků systému H-1. Jde o americké vrtulníky Venom a Viper.
Záchranáři ošetřili sedm lidí, tři z nich se se nadýchali kouře. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček. Obětí nehody armádního vrtulníku byla příslušnice 22. základny základny v Náměšti nad Oslavou, řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
Prezident vyjádřil soustrast rodině a kolegům vojákyně, která zemřela při nehodě vrtulníku v Náměšti. Důvěřuje armádě, že příčinu důkladně vyšetří. Bell Textron, výrobce vrtulníků Venom, je připraven poskytnout armádě i vyšetřujícím orgánům součinnost při objasňování nehody vrtulníku v Náměšti.
„Zasáhla mě zpráva o pádu armádního vrtulníku. Myslím na vojáky, kteří plnili své povinnosti. Zraněným přeji co nejrychlejší uzdravení. Rodině a blízkým vojáka, který při této tragické nehodě přišel o život, vyjadřuji upřímnou soustrast. Čest jeho památce,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na síti X. Soustrast vyjádřili také Zůna a ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Záchranáři přepravili tři lidi se středně těžkými zraněními do nemocnic v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě. Tři pacienty po nadýchání kouřem transportovali do nemocnice v Třebíči. Po 14:00 mluvčí uvedl, že záchranáři zásah ukončili.
Dva zranění jsou v brněnské fakultní nemocnici v Bohunicích. „Oba jsou ve vážném stavu,“ řekla ČTK zástupkyně ředitele pro komunikaci nemocnice Lucie Jungwirthová. Pro další informace odkázala na mluvčí generálního štábu. Mluvčí nemocnice u sv. Anny v Brně Jiří Erlebach ČTK řekl, že přijali jednoho pacienta. I on odkázal na mluvčí generálního štábu.
Vrtulník se zřítil v areálu letiště. Pád nastal během přistání asi 50 metrů nad zemí při návratu z rutinního výcvikového letu, řekl novinářům velitel základny Petr Slíva. Oznámení o události dostala policie ve 12:11, informovala ČTK mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Podle fotografa ČTK armáda před místo nehody rozestavěla armádní vozy, aby na něj nebylo vidět.
Armáda uvedla, že bližší informace k nehodě zveřejní, až to situace umožní. „Respektujeme průběh vyšetřování i potřebu poskytnout prostor odborným orgánům, aby mohly zjistit všechny skutečnosti vedoucí k této události. Do doby ukončení šetření proto nebudeme zveřejňovat bližší informace ani spekulovat o možných příčinách,“ stojí v armádním prohlášení.
Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pocházejí, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO).
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