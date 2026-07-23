Při nehodě vrtulníku v Náměšti zemřela vojačka: Detaily smrtelného pádu!

Na základně v Náměšti se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky, jeden člověk zemřel
Na základně v Náměšti se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky, jeden člověk zemřel
Na základně v Náměšti se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky, jeden člověk zemřel
Jaromír Zůna, ministr obrany, politik
Petr Tománek, velitel vzdušných sil AČR
Aktualizováno -
23. července 2026
18:20
Autor: ČTK - 
23. července 2026
12:56

Vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě se 23. července po poledni zřítil na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Vojačka pád nepřežila, čtyři vojáci byli zraněni, uvedla armáda na síti X. Pád nastal během přistání asi 50 metrů nad zemí při návratu z rutinního výcvikového letu, řekl novinářům velitel základny Petr Slíva. 

Do Náměště zamířil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) i velitel vzdušných sil Petr Tománek. Do ukončení vyšetřování nehody pozastavila armáda provoz všech vrtulníků systému H-1. Jde o americké vrtulníky Venom a Viper.

Záchranáři ošetřili sedm lidí, tři z nich se se nadýchali kouře. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček. Obětí nehody armádního vrtulníku byla příslušnice 22. základny základny v Náměšti nad Oslavou, řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.

Prezident vyjádřil soustrast rodině a kolegům vojákyně, která zemřela při nehodě vrtulníku v Náměšti. Důvěřuje armádě, že příčinu důkladně vyšetří. Bell Textron, výrobce vrtulníků Venom, je připraven poskytnout armádě i vyšetřujícím orgánům součinnost při objasňování nehody vrtulníku v Náměšti.

„Zasáhla mě zpráva o pádu armádního vrtulníku. Myslím na vojáky, kteří plnili své povinnosti. Zraněným přeji co nejrychlejší uzdravení. Rodině a blízkým vojáka, který při této tragické nehodě přišel o život, vyjadřuji upřímnou soustrast. Čest jeho památce,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na síti X. Soustrast vyjádřili také Zůna a ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).

 

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Na základně v Náměšti se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky, jeden člověk zemřel
Zdroj: Aktu.cz

Záchranáři přepravili tři lidi se středně těžkými zraněními do nemocnic v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě. Tři pacienty po nadýchání kouřem transportovali do nemocnice v Třebíči. Po 14:00 mluvčí uvedl, že záchranáři zásah ukončili.

Dva zranění jsou v brněnské fakultní nemocnici v Bohunicích. „Oba jsou ve vážném stavu,“ řekla ČTK zástupkyně ředitele pro komunikaci nemocnice Lucie Jungwirthová. Pro další informace odkázala na mluvčí generálního štábu. Mluvčí nemocnice u sv. Anny v Brně Jiří Erlebach ČTK řekl, že přijali jednoho pacienta. I on odkázal na mluvčí generálního štábu.

Vrtulník se zřítil v areálu letiště. Pád nastal během přistání asi 50 metrů nad zemí při návratu z rutinního výcvikového letu, řekl novinářům velitel základny Petr Slíva. Oznámení o události dostala policie ve 12:11, informovala ČTK mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Podle fotografa ČTK armáda před místo nehody rozestavěla armádní vozy, aby na něj nebylo vidět. 

Armáda uvedla, že bližší informace k nehodě zveřejní, až to situace umožní. „Respektujeme průběh vyšetřování i potřebu poskytnout prostor odborným orgánům, aby mohly zjistit všechny skutečnosti vedoucí k této události. Do doby ukončení šetření proto nebudeme zveřejňovat bližší informace ani spekulovat o možných příčinách,“ stojí v armádním prohlášení.

Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pocházejí, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO).

Na základně v Náměšti se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky, jeden člověk zemřel
Na základně v Náměšti se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky, jeden člověk zemřel
Na základně v Náměšti se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky, jeden člověk zemřel
Jaromír Zůna, ministr obrany, politik
Petr Tománek, velitel vzdušných sil AČR

Témata:
smrtokres Třebíčletecká nehodavrtulníkNáměšť nad Oslavou
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Josef RUML ( 23. července 2026 18:49 )

Umíte psát něco jiného, než o koblihách? Jste asi ducha mdlého.

Petr Hoflinger ( 23. července 2026 18:47 )

Pozor👮 záblba ‼️: Jdi si něco zbnout a nevyjdřuj se k věcem, o kterých nemáš ani páru.
Americké stroje koupila ČR za 14,6 miliardy korun bez DPH. Nákup schválilo ministerstvo obrany v listopadu 2019 a dohodu podepsal tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), hloupý živo­čichu!­😂🤷‍♂️🤦­‍♂️👎

Petr Hoflinger ( 23. července 2026 18:42 )

Pro hloupé koblihy zde píšící bláboly:

Armáda má osm kusů UH-1Y Venom a čtveřici vrtulníků AH-1Z Viper. Americké stroje koupila ČR za 14,6 miliardy korun bez DPH. Nákup schválilo ministerstvo obrany v listopadu 2019 a dohodu podepsal tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Petr Hoflinger ( 23. července 2026 18:39 )

Tak ji nech, je to její životní priorita!😂

Petr Hoflinger ( 23. července 2026 18:38 )

Kikino, tak jakou kvalitu nám prodávají, buď konkrétní a poděl se s informací, co na tom vrtulníku bylo špatně! Nebo jsi jen ubohá blábola?😂🤦‍♂️🤷‍♂️

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