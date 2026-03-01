Návrh počítá se schránkou zavěšenou na postříbřených stuhách. Ta se bude vznášet mírně nad úrovní očí. Z ní budou viset lana představující roztrženou síť.
Symbolika vychází mimo jiné z Žalmu 124, kde se píše o osvobození z protržených sítí zla, a také z myšlenky, že mučedníci jsou blízko nebi. „Věřím, že relikviář poskytne výjimečný umělecký i duchovní zážitek,“ řekl Oliva.
Schránka: popel i část ornátu
Dílo počítá i s využitím dlažby, kde budou na bronzové dlaždici jména 11 popravených v tzv. babických procesech. Uvnitř relikviáře bude schránka s Drbolovým popelem a částí dochovaného Bulova ornátu.
Sochař Otmar Oliva o vzniku relikviáře popravených kněží TV Blesk Zdeněk Matyáš
Jeho první část vznikla ve středu ve slévárně v Tupesích na Zlínsku. Celé dílo bude instalováno po červnovém blahořečení obou kněží v Brně.
Drbola je rodákem ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku. Oba byli oběšeni v Jihlavě.
Relikviář zamíří do Jaroměřic nad Rokytnou
Investorem relikviáře je jaroměřická farnost. Relikviář bude umístěn vpravo od hlavního oltáře v kostele svaté Markéty. V regionu kolem Jaroměřic oba mučedníci působili.
Dvojice kněží figurovala v takzvaných babických případech. Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím proti katolické církvi.
Blahořečení v červnu v Brně
Slavnost, která proces blahořečení Buly a Drboly dovrší, se uskuteční 6. června v Brně. Oba kněží budou prvními blahořečenými oběťmi komunismu v České republice. Papež Lev XIV. podepsal dekret o jejich blahořečení loni v říjnu. Blahořečení je předstupněm k uznání člověka za svatého.