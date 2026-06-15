Recidivisté oloupili obsluhu v hospodě: Hrozí jim až desetiletý návrat do basy

Kriminalisté zadrželi recidivisty, kteří v Jihlavě oloupili obsluhu lokálu. Ilustrační foto.
Video ze zatčení dvojice mladíků podezřelých z loupeže na Děčínsku  (Autor: Blesk: Václav Burian)
Autor: Zdeněk Matyáš - 
15. června 2026
11:46

Na návrat za mříže si zadělala dvojice recidivistů (33 a 41), kteří pod hrozbou násilí donutili číšníka lokálu v Jihlavě k vydání peněz. Když jim odmítl dát tržbu, sebrali mu, co měl u sebe a ještě donutili vybrat z bankomatu.

Lotři v podniku popíjeli do pozdní noci a vyprávěli si historky ze své kriminální minulosti. Když je obsluhující muž (51) vyzval, aby zaplatili a odešli, začali se chovat agresivně.  

„Po zavírací době odmítali odejít a dožadovali se dalšího alkoholu. Když to obsluhující muž odmítl, začali mu vyhrožovat násilím a poškozovat vybavení podniku,“ popsala hrotící se situaci policejní mluvčí Jana Kroutilová.

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Pachatelem byl pouze třináctiletý mladík.

Musel vybrat peníze z bankomatu

Navíc oba násilníci ještě přitvrdili, chtěli peníze. Tržbu jim číšník odmítl dát, proto ho obrali o to, co měl u sebe a ještě přinutili vybrat další hotovost z bankomatu. S celkem 10 tisíci korunami pak odešli.

Pátrání kriminalistům netrvalo dlouho, oba chmatáky dopadli v Třešti a převezli do policejní cely. Starší z nich skončil ve vězení už 10x, naposledy vyšel ven před měsícem. Jeho kumpán byl letos v lednu odsouzen za další trestnou činnost.

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ilustrační foto

„Oba jsou obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže spáchané ve spolupachatelství. Mladší z nich je stíhán navíc za přečiny výtržnictví a nebezpečného vyhrožování spáchaného se zbraní,“ shrnul kriminalista Jakub Pivoňka s tím, že oběma kumpánům hrozí až desetiletý pobyt v chládku.

VIDEO: Zatčení dvojice mladíků podezřelých z loupeže na Děčínsku

Video  Video ze zatčení dvojice mladíků podezřelých z loupeže na Děčínsku  - Policie ČR
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Témata:
loupežpátráníPolicie ČRrecidivistévýtržnictví a nebezpečné vyhrožováníkraj VysočinaTřešťJihlava
Zdeněk Matyáš
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