Recidivisté oloupili obsluhu v hospodě: Hrozí jim až desetiletý návrat do basy
Na návrat za mříže si zadělala dvojice recidivistů (33 a 41), kteří pod hrozbou násilí donutili číšníka lokálu v Jihlavě k vydání peněz. Když jim odmítl dát tržbu, sebrali mu, co měl u sebe a ještě donutili vybrat z bankomatu.
Lotři v podniku popíjeli do pozdní noci a vyprávěli si historky ze své kriminální minulosti. Když je obsluhující muž (51) vyzval, aby zaplatili a odešli, začali se chovat agresivně.
„Po zavírací době odmítali odejít a dožadovali se dalšího alkoholu. Když to obsluhující muž odmítl, začali mu vyhrožovat násilím a poškozovat vybavení podniku,“ popsala hrotící se situaci policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Musel vybrat peníze z bankomatu
Navíc oba násilníci ještě přitvrdili, chtěli peníze. Tržbu jim číšník odmítl dát, proto ho obrali o to, co měl u sebe a ještě přinutili vybrat další hotovost z bankomatu. S celkem 10 tisíci korunami pak odešli.
Pátrání kriminalistům netrvalo dlouho, oba chmatáky dopadli v Třešti a převezli do policejní cely. Starší z nich skončil ve vězení už 10x, naposledy vyšel ven před měsícem. Jeho kumpán byl letos v lednu odsouzen za další trestnou činnost.
„Oba jsou obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže spáchané ve spolupachatelství. Mladší z nich je stíhán navíc za přečiny výtržnictví a nebezpečného vyhrožování spáchaného se zbraní,“ shrnul kriminalista Jakub Pivoňka s tím, že oběma kumpánům hrozí až desetiletý pobyt v chládku.
VIDEO: Zatčení dvojice mladíků podezřelých z loupeže na Děčínsku
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.