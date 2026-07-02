Trojice se přitom vůbec neznala, k setkání ve vánočním čase došlo zcela náhodně. Ve hře byla ovšem přemíra alkoholu. A protože si nepadli do oka, došlo k násilí. Třicátník skončil na zemi, po brutálním násilí utrpěl zranění na hlavě a v obličeji.
Incident zachytily kamery. Hlídky strážníků dopadly mlátičky nedaleko místa činu. „Devětatřicetiletý podezřelý z Prahy tvrdil, že se pouze bránil. Kamerové záběry však jeho verzi nepotvrdily," uvedl tehdy mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
Jeden podmínku, druhý do basy!
Oba násilníci ohrožení sazbou od 3 do 10 let dopadli odlišně. Dome u městského soudu vyfasoval za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví tři roky s pětiletou podmínkou. Šamšovi coby recidivistovi se 40 měsíců basy nelíbilo a na rozdíl od kumpána se odvolal.
„Nechce se vrátit do vězení, zahájil s pomocí Podaných rukou terapii, rodina ho podporuje,“ tvrdil u odvolacího senátu jeho obhájce s tím, že událost v Denisových sadech byla excesem a horoval pro udělení podmínky.
Soud: Ve vězení přemýšlejte o nápravě
Odvolací senát ale pro muže se dvaceti záznamy v trestním rejstříku neměl pochopení. „Podmínka i s ohledem na spáchaný čin a trestní minulost není možná. Pokud chcete, nejste tak starý, abyste nemohl změnit svůj život. Budete na to mít dost času,“ uzavřela soudkyně Mária Petrovková. Verdikt je pravomocný.
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