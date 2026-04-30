Čerpadlářka během své směny zaregistrovala, že příchozí neustále pendluje z venku do interiéru a průběžně si chodí čepovat na toaletu vodu do kelímku. Jenže krátce před 18. hodinou se situace náhle vyhrotila.
Pěstí do obličeje
„Žena vešla dovnitř a zamířila přímo za prodejní pult, kde za nesrozumitelného mumlání zaútočila na prodavačku. Chtěla ji udeřit pěstí do obličeje, poškozené se však podařilo uhnout, ale přesto schytala ránu do ramene,“ popsala podivný útok policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Ze strachu z dalšího napadení obsluha utekla do zázemí prodejny. Útočnice po poškozené ještě stihla hodit kelímek od kávy a následně využila situace. Ukradla nápoje a cigarety za téměř 900 korun a snažila se zmizet.
Záhy ji však zadržela přivolaná policejní hlídka a převezla na služebnu. „Prodavačka utrpěla zhmoždění levé paže, se kterým musela vyhledat lékařské ošetření v nemocnici,“ dodala mluvčí. Podezřelá žena si vykoledovala obvinění z loupeže, hrozí jí až desetiletý pobyt za mřížemi.
VIDEO: Lupiči v akci
Celé video z lupičské akce zveřejnila policie. Policie ČR
