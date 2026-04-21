„Zákazník“ s kamarádem cestou požádali mladíka, aby je zavezl ještě na jiné místo, než původně chtěli. Muži ho navigovali po polní cestě k rybníkům. Tam musel zastavit.
„Objednavatel jízdy jej vytáhl z auta a začal ho surově bít. Následně ho vtáhl zpět do vozidla, zatímco druhý z útočníků automobil prohledával. Poté od mladíka požadovali přístupová hesla k telefonu, e-mailu i internetovému bankovnictví,“ popsala drsný vývoj situace policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Omámený prospal desítky hodin
Útočníci ho poté donutili vypít nápoj, do kterého přimíchali bílý prášek. Mladík byl malátný a usínal. Skončil v cizím domě u jiného muže, kde prospal řadu hodin. Během této doby trojice využívala jeho auto, se kterým najeli téměř tisíc kilometrů.
Když se mladý muž probudil, vrátili mu telefon s tím, že má zmeškané hovory od rodičů. „Donutili ho, aby je nějak odbyl a o celé věci s nikým nemluvil. Vyhrožovali mu likvidací, pokud se obrátí na policii,“ uvedla mluvčí.
Horor pokračoval dál. Únosci mu do telefonu nainstalovali takzvanou rodičovskou ochranu, aby věděli o jeho pohybu. Vzali si na jeho jméno půjčku, donutili ho zakládat další bankovní účty a provádět další finanční operace. Oběť se začala bát o život svůj i svých blízkých.
Přepadení ohlásil až po 3 týdnech
Teprve tři týdny po děsivé události se hoch svěřil bratranci a zašli na policii, kde popsali, co se stalo. Kriminalisté záhy vypátrali tři muže ve věku 24, 28 a 38 let.
„Obvinili je z trestných činů loupeže, zbavení osobní svobody, ublížení na zdraví, omezovaní osobní svobody, neoprávněného užívání cizí věci, úvěrový podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a zásah do něj a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ shrnula policistka. Násilníci skončili ve vazbě, hrozí jím až deset let za mřížemi.
VIDEO: Zkušený kriminalista o únosu Marka (12): Projevil velkou odvahu. Pachatel musel mít silný motiv.
