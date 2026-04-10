Kam zmizelo Procházkových 540 milionů? Peníze z loupeže století vážily půl tuny!

Poslední foto zloděje století Františka Procházky předtím, než zmizel neznámo kam: Kamera ho zachytila při překročení rychlosti v Německu
František Procházka při nakládání peněz.
Uprchlý lupič František Procházka jen pár hodin po krádeži na německé dálnici předtím, než se po něm slehla zem. Nedal si pozor, překročil povolenou rychlost - ve 3:40 ráno jel rychlostí 74 km/h
Kdo je kdo v rodině Františka Procházky
Autor: Andrea Vídeňská - 
10. dubna 2026
05:00

František Procházka se zřejmě může pyšnit titulem nejúspěšnějšího českého zloděje. Před téměř dvaceti lety se mu podařilo ukrást 540 milionů korun a zmizet neznámo kam. Úspěšně uniká spravedlnosti téměř dvacet let. Jak se mu podařilo propašovat neuvěřitelnou sumu v bankovkách do zahraničí?

Procházkovi se v roce 2007 podařil naprostý majstrštyk, jaký dodnes v Česku nemá obdoby. Nikým nepozorován ukradl ze sídla bezpečnostní agentury G4S, kde pracoval, 540 milionů korun a vypařil se jako pára nad hrncem. Zatímco jeho komplic Milan Čermák, který řídil dodávku s kořistí, byl zanedlouho dopaden, Procházka uniká spravedlnosti už téměř dvacet let.

Neustále v pohybu

Bývalý elitní policista Jan Rybák prozradil, že zloděj století František Procházka je pravděpodobně stále naživu a brázdí mezinárodní vody Karibiku, často na jachtě a neustále v pohybu. Od začátku si všichni si lámali hlavu nad tím, jak se mu podařilo přemístit půl miliardy korun, aniž by si toho někdo všiml.

Legendární vyšetřovatel Josef Mareš v dokumentu Minuty Zločinu CNN Prima News říká, že Procházka musel mít neuvěřitelně propracovanou logistiku. Při pokusu během vyšetřování vyšlo najevo, že bankovky vážily půl tuny. Je prý naprosto nemožné dát takové množství peněz do tašek a někam je odnosit. Přesto je jisté, že část peněz si musel odvézt s sebou.

Peníze nejspíš zlegalizoval

Podle jedné z hlavních teorií musel Procházka mít propracovaný plán, jak ukradené peníze chytře „vyprat“. Zlegalizovat půl miliardy korun je téměř nemožné a takový balík peněz přitahuje pozornost, upozornil právník Šimon Toman.

V minulosti policisté pracovali i s vyšetřovací verzí, že Procházka je už dávno po smrti a v případu byl pouze bílým koněm.

Video  Celé video z lupičské akce zveřejnila policie.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

loupežjachtakaribikbezpečnostní opatřeníloupež stoletíČeskoJosef MarešCNNKaribikFrantišek ProcházkaMilan ČermákpenízeG4S
karel stok ( 10. dubna 2026 05:18 )

pul tunu jen tak nepřevezete. kdo vi jak to bylo

Janda o smrti, která otřásla rodinou: Seděli jsme tam a čekali
Janda o smrti, která otřásla rodinou: Seděli jsme tam a čekali
Aha!
Příliš unavení na život? 5 signálů, že vás požírá vaše práce: Nastavte si hranice, než vás vypne vyhoření
Příliš unavení na život? 5 signálů, že vás požírá vaše práce: Nastavte si hranice, než vás vypne vyhoření
Dáma.cz
Limonády a džusy jako největší nepřítel dětských zubů? Každý druhý kaz má na svědomí cukr v nápojích
Limonády a džusy jako největší nepřítel dětských zubů? Každý druhý kaz má na svědomí cukr v nápojích
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Klíšťová encefalitida
Klíšťová encefalitida
Moje zdraví
Babišův dealer tiše dobývá Moravu. V době drahého benzinu věří v elektromobily z Boleslavi a Koreje
Babišův dealer tiše dobývá Moravu. V době drahého benzinu věří v elektromobily z Boleslavi a Koreje
e15
TOP 100 fotbalistů Chance Ligy: skrytý poklad, hráč pro Real i zdrcující zranění
TOP 100 fotbalistů Chance Ligy: skrytý poklad, hráč pro Real i zdrcující zranění
iSport
Adámek: Maďarsko je na hraně revoluce, ale Orbán může prohrát o statisíce hlasů a stále mít většinu
Adámek: Maďarsko je na hraně revoluce, ale Orbán může prohrát o statisíce hlasů a stále mít většinu
Reflex
Večery s Exoty: Zažijte Kanárské ostrovy jako pravou dávku svobody s časopisem Lidé a Země
Večery s Exoty: Zažijte Kanárské ostrovy jako pravou dávku svobody s časopisem Lidé a Země
Lidé a země