Kam zmizelo Procházkových 540 milionů? Peníze z loupeže století vážily půl tuny!
František Procházka se zřejmě může pyšnit titulem nejúspěšnějšího českého zloděje. Před téměř dvaceti lety se mu podařilo ukrást 540 milionů korun a zmizet neznámo kam. Úspěšně uniká spravedlnosti téměř dvacet let. Jak se mu podařilo propašovat neuvěřitelnou sumu v bankovkách do zahraničí?
Procházkovi se v roce 2007 podařil naprostý majstrštyk, jaký dodnes v Česku nemá obdoby. Nikým nepozorován ukradl ze sídla bezpečnostní agentury G4S, kde pracoval, 540 milionů korun a vypařil se jako pára nad hrncem. Zatímco jeho komplic Milan Čermák, který řídil dodávku s kořistí, byl zanedlouho dopaden, Procházka uniká spravedlnosti už téměř dvacet let.
Neustále v pohybu
Bývalý elitní policista Jan Rybák prozradil, že zloděj století František Procházka je pravděpodobně stále naživu a brázdí mezinárodní vody Karibiku, často na jachtě a neustále v pohybu. Od začátku si všichni si lámali hlavu nad tím, jak se mu podařilo přemístit půl miliardy korun, aniž by si toho někdo všiml.
Legendární vyšetřovatel Josef Mareš v dokumentu Minuty Zločinu CNN Prima News říká, že Procházka musel mít neuvěřitelně propracovanou logistiku. Při pokusu během vyšetřování vyšlo najevo, že bankovky vážily půl tuny. Je prý naprosto nemožné dát takové množství peněz do tašek a někam je odnosit. Přesto je jisté, že část peněz si musel odvézt s sebou.
Peníze nejspíš zlegalizoval
Podle jedné z hlavních teorií musel Procházka mít propracovaný plán, jak ukradené peníze chytře „vyprat“. Zlegalizovat půl miliardy korun je téměř nemožné a takový balík peněz přitahuje pozornost, upozornil právník Šimon Toman.
V minulosti policisté pracovali i s vyšetřovací verzí, že Procházka je už dávno po smrti a v případu byl pouze bílým koněm.
pul tunu jen tak nepřevezete. kdo vi jak to bylo