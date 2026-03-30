Mladík s dlouhodobými psychickými problémy, který nedostudoval střední školu, propadl alkoholu a marihuaně. Na okolní svět zanevřel, přiznal, že byl podezřívavý, stranil se veřejnosti.
„Měl jsem psychické problémy. Je mi moc líto, co se stalo, ale moc si z toho nepamatuju,“ prohlásil Matěj P. Loni v lednu na ulici brutálně napadl vlastního otce (61).
„Nejméně sedmkrát jej udeřil klackem, poranil mu loket a způsobil zlomeninu zaprstní kůstky,“ popsala obžaloba útok. Důvodem mělo být, že prý rodič týral psa.
Další napadení otce
Druhý, mnohem brutálnější útok, se odehrál loni v květnu. Mladík shodil otce na zem a bil pěstmi do obličeje, kopl ho do zad a kolenem zaútočil na jeho hlavu.
„Incident si nepamatuji, mrzí mě to. Byl jsem pod vlivem návykových látek,“ řekl Matěj P., který měl konflikty i se svým mladším bratrem. „Když k nám přijel naposledy domů, už to nebyl on,“ svěřil se soudu Šimon P.
Vadil mu senior
Nejděsivější výjev se odehrál v domě v brněnské Vltavské ulici. Senior (73) čekal u vchodu na kamaráda, Matěje na vedlejším balkonu jeho přítomnost rozladila. Hodil po něm krabici od vína, poté se jej snažil udeřit laťkou.
„Jeho přítomnost mi byla nepříjemná, narušoval moje soukromí. Byl jsem ve stresu, chtěl jsem ho odehnat pryč z toho prostoru,“ vysvětlil obžalovaný své chování.
Pobodal seniora
Vzápětí popadl nůž a seniora pobodal, navíc ho mlátil svazkem klíčů. „Nechápal jsem, proč to dělá. Utíkal jsem a on za mnou,“ popsal scénu napadený. Mladík ho řízl do ruky, krku, ramene a do zad.
„Nebál jste se o svůj život?“ zeptala se svědka soudkyně Hana Kurfiřtová. „To mě v té chvíli vůbec nenapadlo. Až když zmizel, začalo mě štípat na zádech, ze šrámu na čele mi začala téci krev na brýle,“ uvedl svědek. Soud bude vyslýchat další svědky, ke slovu se dostanou i znalci.