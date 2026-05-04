Dvojčata bodala děti injekčními stříkačkami: Do školky už nechodí

Dvojčata do školky v obci Sereď přinesla injekční stříkačky
Autor: Štepánka Grofová - 
4. května 2026
13:10

Kauza dětí popíchaných injekčními stříkačkami ve školce v Seredi nekončí. Dvojčata už zařízení nenavštěvují, jejich rodinné zázemí prověřují úřady. Policisté dosud nikoho neobvinili. 

Událost z poloviny dubna otřásla slovenskou Seredí. Ve školce se tehdy skupina dětí při hře na doktory poranila použitými jehlami. Vpichy utrpělo až sedm dětí. Učitelka si nebezpečné situace všimla ve chvíli, kdy jedno z dětí upozornilo na zranění. Okamžitě zkontrolovala třídu, našla injekční stříkačky a přivolala policii i sociální pracovníky. 

Mezi rodiči vyvolal incident silné obavy. Některé rodiny nechaly děti po incidentu doma a řešily další postup s lékaři. Školka zároveň čelila kritice na sociálních sítích, část lidí vinila personál z nedostatečného dohledu. Vedení mateřské školy se však zaměstnanců zastalo.

Nové informace nyní přinesl slovenský deník Nový čas. Dvojčata (4), která měla stříkačky do školky přinést, už zařízení nenavštěvují. Nejde ale o vyloučení. Podle radnice je doma nechávají rodiče. Vyšetřování pokračuje bez jasného závěru. Policie zatím nikoho neobvinila a dál prověřuje všechny okolnosti.

Kauzu od začátku provází otázky kolem rodinného zázemí dvojčat. Podle slovenských médií má být jejich matka narkomanka a použité stříkačky si měly přinést z domova. Ředitelka školky už dříve uvedla, že ji matka měla do telefonu potvrdit, že se podobné stříkačky v domácnosti nacházejí. Kriticky se vyjadřují i lidé z okolí rodiny. „Ty děti si dělají, co chtějí, nikdo je nekontroluje,“ řekli sousedé. Do případu proto vstoupili sociální pracovníci, rodinu sledují a řeší podmínky, v nichž děti vyrůstají.

