Omilostněný Kajínek exkluzivně pro Blesk: Vyléčil jsem se z rakoviny prostaty! Konečně mu končí podmínka

Sedm let musel sekat latinu, jinak by se vrátil do kriminálu, a to rovnou na doživotí. Jiřímu Kajínkovi (63) ve čtvrtek končí podmínka, se kterou mu prezident Miloš Zeman (79) prominul trest. Blesku ve středu popsal, že jen co v roce 2017 vyšel z cely, začal se léčit s rakovinou.

Kajínek seděl 23 let za dvojnásobnou vraždu a těžké ublížení na zdraví. V případu ale bylo mnoho pochybností, na které opakovaně upozorňoval, třeba i útěkem z ostře střežené mírovské věznice. Udělení milosti zvažovali Václav Havel i jeho nástupce Václav Klaus. Ve čtvrtek 23. května 2017 ji nakonec dostal v pořadí od třetího českého prezidenta.

„Mnoho věcí ve vězení řešit nemůžete. Díky tomu, že jsem se dostal na svobodu, nyní žiju,“ tvrdí Kajínek. Nejprve se prý léčil s okem. „Protrhla se mi rohovka. Zrak mi zachránili v Brně-Bohunicích laserem, aniž bych musel na operaci. Tam bych se z vězení nedostal. Díky tomu dobře vidím,“ popsal pro Blesk.

Následně mu šlo o život. „Pár měsíců po propuštění jsem se začal léčit v Proton Therapy Centru. Měl jsem rakovinu prostaty, na kterou zemřel ve dvaašedesáti letech i můj tatínek,“ uvedl. Zda měl rakovinu již ve vězení, neřekl, i když o chatrném zdraví mluvil v den propuštění. „Je pravda, že zdráv nejsem, i když tak vypadám,“ řekl bez podrobností přesně před sedmi lety u brány věznice.

Lékaři mu prý doporučovali i operaci, odstranění prostaty. To ale odmítl. „Bylo to hodně zasažené, ale já věřil, že ozařování pomůže. A také že ano. Nádorové buňky jsou pryč a já už jen chodím jednou za čtvrt roku na kontroly. Být v kriminále, tak už jsem mrtvý,“ myslí si.

Nikdo to nevynesl

Kajínek je podle svých slov překvapený, že se informace o jeho zdravotním stavu nedostala na veřejnost. „Během léčby jsem potkával mnoho lidí. Všichni tam mají rakovinu. Vznikly při tom stovky fotek, ale byli jsme všichni na jedné lodi. Nikdy nikdo ze spolupacientů nic nevynesl. A i celý lékařský personál se choval naprosto profesionálně. A vezměte si, pak mám bouračku a všichni to hned vědí," krčil rameny.

Roky prý trnul

Celých sedm let, na které byla stanovena podmínka, prý byl jako na trní. Doživotí mu totiž hrozilo i za neúmyslný trestný čin. „Nejhorší bylo, že jsem se bál, aby mi někdo neskočil pod auto,“ popsal.

Od propuštění měl dvě nehody. „Za havárku u Plzně jsem přišel o body a dostal pět stovek pokutu. U Brna byla bez zranění a bez trestu. Je to havárka, to se prostě stane,“ řekl.

Po urážkách podpora

Promluvil také o Robertu Tempelovi (50), který byl odsouzený na doživotí za dvojnásobnou vraždu na Sokolovsku. V kriminálu se s ním Kajínek dostal do křížku, protože propíchl, že chce utéct. Po propuštění o něm řekl: „Uvědomte si, že mě drželi mezi největšími zrůdami, co tady jsou. Kdybych vypíchl největší kreaturu, zrůdu a hajzla – to je Robert Tempel. Udal mě, že chci utéct.“ Nyní o bývalém spoluvězni smýšlí jinak, vše je zřejmě zapomenuto.

Kauzou Tempel se po zásahu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) v roce 2020 znovu zabýval Ústavní soud ČR, po jehož nálezu byl v roce 2021 odsouzený zproštěn obžaloby a propuštěn. Nyní bojuje za odškodnění. „Mezinárodní soud řekl, že se česká justice nezachovala dobře. On bojuje za odškodnění a má vlastně pravdu. Vězeňská služba nás oba vždy šikanovala,“ uvedl nyní Kajínek. Před pěti lety se přitom obával, že jak vyjde z kriminálu, zabije jeho blízké.

A takto to všechno začalo

Zastřelený podnikatel a bodyguard Štefan Janda (†27) se v neděli 30. května 1993 chystal s manželkou Evou na výlet do Mariánských Lázní. Jenže zazvonil telefon, ve kterém se muž vystupující jako Lebeda dožadoval neodkladné schůzky. Se slovy: „Neboj, za chvíli jsem zpátky,“ políbil ženu a se dvěma neozbrojenými bodyguardy, bratry Juliánem (†30) a Vojtěchem (tehdy 25) Pokošovými, odjel.

Na místě setkání, v zatáčkách pod plzeňskou věznicí Bory, se muži okolo osmé hodiny večerní dostali pod palbu. Přežil jen Vojtěch, který jako střelce označil Kajínka. Případ byl spjatý s celým tehdejším podsvětím a zapleteni v něm měli být i policisté, kteří jej následně vyšetřovali. Soud Kajínka přesto nakonec 23. června 1998 poslal na zbytek života za mříže. Ani ústavní stížnosti, které kromě odsouzeného podali i někdejší ministři spravedlnosti Jaroslav Bureš a Pavel Němec, na tom nic nezměnily.

Vyhrožoval mi vrah

Po propuštění se veřejně vyjadřoval k různým spoluvězňům. „Točím videa a některým lidem to může vadit. Třeba jsem mluvil o vrahu Petru Zápotockém, s kterým jsem se v minulosti potkal ve Valdicích. Zabíjel babičky. Udělal jsem o něm video a on mi začal vyhrožovat, že mě dostane zpět do vězení,“ líčil Blesku.

Speciální den

Kajínek na čtvrtek chystá oslavu ve velmi úzkém kruhu. „Půjdeme do restaurace. Bude to moc speciální den a ani netušíte jak,“ směje se.

„Sedm let jsem na tenhle okamžik čekal. Asi bude chvíli trvat, než mi Krajský soud v Plzni dá do ruky papír, že jsem se osvědčil. Snad to bude co nejdříve,“ přeje si. A nebojí se prý ani toho, že se něco objeví zpětně. „Absolutně nemám obavu. Nic nelegálního jsem neprovedl. Proto se nebojím,“ má jasno.

Bude svatba

„Pořád se mám jako na zámku a s paní doktorkou (přítelkyně Magda – pozn. red.) užíváme života. Je to všechno úžasné,“ usmíval se. Blesku prozradil, že dokonce chystají svatbu.

„Už to bude brzy. Paní doktorka je šikovná, má nachystané i prstýnky,“ reagoval na dotaz, zdali již dlouholetou přítelkyni požádal o ruku.