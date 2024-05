Poprask u soudu o brutálním mordu v Pohodlí: Svědka nechali vykázat, přišel pod vlivem!

U Krajského soudu v Hradci Králové v pondělí v případu vraždy 28letého muže v létě 2022 na Svitavsku vypovídala mezi svědky matka jednoho z obžalovaných. Z vraždy se zodpovídají Pavel J. a Alexandr G., kteří tělo oběti podle spisu uvařili, kosti spálili a další ostatky rozvezli. Jednání, z něhož obžaloba jejího syna viní, označila matka Pavla J. za neuvěřitelné a šokující. O pořádný rozruch se během pondělního soudu postaral i jeden ze svědků, kamarád Pavla J. Ten do síně přišel s úsměvem od ucha k uchu a nebyl schopný plynule mluvit. Soudce ho proto nechal vyvést pryč. Byl prý pod vlivem alkoholu či nebo omamných látek!

„Neumím si představit, že by něco takového někomu mohl udělat. Že by dal v afektu facku, to jo, ale tomuhle nemohu uvěřit,“ řekla v pondělí u soudu matka jednoho z obžalovaných. Příbuzná Pavla J. uvedla, že se o případu dozvěděla z novin. Vztah se synem označila za „normální“, dům, který jí patří a kde její syn žil, navštěvovala. Vadilo jí, že tam často potkávala cizí lidi. „Synovi bylo líto, že nemají kde spát,“ řekla.

Podle ženy by prý Pavel J. mohl dát někomu v afektu facku či na někoho vystartovat, podobného činu, z jakého jej vinní obžaloba, by prý ale schopný dle matky nebyl. Příbuzná u pondělního soudu také uvedla, že se v době, kdy k událostem došlo, tedy kolem 20. července roku 2020, u domu taktéž pohybovala. Všimla si, že kotel na ohřívání většího množství vody, byl na dvoře na jiném místě než obvykle a nedaleko něj byla i kladka s navijákem.

Krvavý útok nožem v Milovicích: Pro vážně zraněného muže letěl vrtulník, útočníka zavřeli do cely!

Úsměvy a škitání?!

Kromě matky Pavla J. u soudu vypovídali i jeho kamarádi. Jeden z nich se postarala o pěkný poprask. Jeden ze svědků podle webu Novinky.cz působil nesoustředěně, dezorientovaně a zcela nepochopitelně se v soudní síni smál a díval se na svého kamaráda, obžalovaného Pavla J. Když se ho předseda senátu zeptal, zda je v pořádku, mladý muž s úsměvem uvedl, že se „prý včera opil“.



Soudce mladého svědka opakovaně žádal, aby se díval na něj, muž se však stále s úsměvem díval na obžalovaného a mezi škytáním dal dohromady sotva jednu větu. Krátce na to byl ze soudní síně vykázán. Soud si ho znovu předvolá, až nebude pod vlivem omamných látek či alkoholu.

Strach o krásnou Magdalénu: Šílená nehoda bývalé miss!

„Divný kluk“ v domě

U soudu v pondělí vypovídala také kamarádka Pavla J., která je v současnosti ve vazbě za prodej a výrobu pervitinu. „Nenapadlo mě, že by se do něčeho takového mohl (Pavel J., pozn. redakce) zaplést. Vím o tom z doslechu,“ řekla svědkyně.

Před zadržením obžalovaných svědkyně v domě v Pohodlí, kde Pavel J. žil, několikrát byla. Druhého z obžalovaných prý zná letmo. U soudu také řekla, že u Pavla J. v domě potkala „divného kluka“, který vypadal, jakoby neměl kde být. Z kontextu vyplynulo, že šlo o poškozeného. „O něčem se dohadovali, žádného zranění jsem si ale nevšimla,“ odpověděla na dotaz svědkyně. Řekla také, že neví, že by šlo o poškozeného.

Několik dní hrůzy

Podle spisu se na vraždě muže umučením jako odplatě za údajně ukradenou marihuanu obžalovaní předem domluvili. Nejprve donutili muže na Břeclavsku nastoupit do auta, kterým ho odvezli do domu známého v Lubné, kde ho ve sklepě mučili, vyplývá z obžaloby. Podle ní pak bezvládné tělo převezli do trvalého bydliště Pavla J. v Pohodlí u Litomyšle, kde poškozeného ve sklepě domu několik dní věznili a fyzicky napadali.

Poté obžalovaní přemístili poškozeného, který upadl do bezvědomí, do místnosti domu, kde mu podali lék Questax, který se užívá při potížích se spaním. Následující den ráno ho tam našli mrtvého a společně zosnovali plán, jak se zbavit těla, uvádí obžaloba.

Proč byl ve Vatikánu ozbrojený? Farář Milan Palkovič (59) z Velkých Losin promluvil pro Blesk!

Hrozí až výjimečné tresty

Tělo uvařili v kovovém sudu na dvoře domu, kosti spálili a zbytky rozvezli po okolí obce. Místnosti domu, kde s poškozeným manipulovali, uklidili, sklep vybílili vápnem a dům kompletně vystříkali dezinfekcí, vyplynulo ze spisu. Použitých nástrojů se podle obžaloby zbavili ve sběrném dvoře.

Alexandr G. se částečně přiznal, popsal průběh věznění poškozeného, většinou ale kladl vinu Pavlu J. Odmítl, že by se na činu předem dohodli a že by šlo o vraždu. Druhý z obžalovaných vinu odmítl. Obžalovaným hrozí v případě prokázání viny trest v rozmezí 15 až 20 let vězení, případně trest výjimečný.

Státní zástupkyně na úvod hlavního líčení v polovině dubna navrhla pro Pavla J. trest okolo 30 let vězení a pro Alexandra G. okolo 25 let odnětí svobody. Podle soudních znalců obžalovaní trpí disociální poruchou osobnosti a jejich resocializace je nepravděpodobná. Hlavní líčení je naplánované do 17. května.