Šílená party ve Vlčím hrdle: Zdrogovaní se váleli u toalet, muž (†27) nepřežil

Hotová apokalypsa nastala na konci klubové pařby. Více lidem se udělalo zle poté, co si vylepšili náladu užitím omamných látek, navíc v kombinaci s alkoholem. Podle svědků se bezvládně povalovali u toalet, na WC pak ležela pohozená igelitová „psaníčka“, ve kterých nejspíše původně drogy byly.

Následky jsou tragické. „Byli jsme vysláni k sedmadvacetiletému muži s poruchou vědomí a zástavou srdce. Záchranáři jej úspěšně resuscitovali a transportovali do nemocnice. Během převozu, bohužel, muž zemřel,“ uvedli podle serveru Plus JEDEN DEŇ záchranáři.

Svědci: Stává se to...

Do nemocnice v nedaleké čtvrti Ružinov spěchaly sanitky i s mladými ženami. První, sedmadvacetiletou, převáželi ve vážném stavu, pacientka byla v bezvědomí. O rok starší „pařmenka“, která měla po užití omamných látek psychické problémy, skončila ve špitále též.

Spekulovalo se, že drogu lidem někdo přimíchal do pití. Na místo tak dorazili policejní vyšetřovatelé. Svědci, kteří se party účastnili, ale tvrdili, že obdobné excesy se na takových akcích prostě stávají. „Odcházeli jsme kolem čtvrté ráno, ale neviděli jsme, že by někdo odpadl, ani že by někdo někomu něco nasypal do pití," shodli se.

Drogový koktejl

Že by drogy někdo do nápojů tajně vhodil, vyšetřovatelé zatím vyloučili. „Podle dosavadních výsledků vyšetřování můžeme uvést, že všechny tři osoby si intoxikaci způsobenou pravděpodobně užitím alkoholu a omamných látek způsobily samy,“ sdělili policisté.

Podle serveru noviny.sk bylo na akci extrémně teplo a dusno. Obě ženy měly v těle koktejl několika omamných látek, vše navíc zkombinovaly s alkoholem. Prostory klubu prohledávali i policisté se služebními psy. Organizátor akce se odmítl vyjádřit.