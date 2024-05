Špičky lékařského oboru na Horké lince: Ptali jste se odborníků na nemoci srdce, cukrovku i rakovinu

Kdy se vám poštěstí konzultovat svůj zdravotní stav s těmi nejlepšími specialisty? V redakci Blesku se v pondělí sešlo osm lékařů na civilizační onemocnění. To jsou choroby, které přináší moderní doba a s ní ruku v ruce nezdravý životní styl. Na tyto nemoci se umírá nejvíc a často i zbytečně a předčasně.

Kdo čekal na váš telefonát?

prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., dermatoložka z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

Telefon: 730 165 711

TÉMATA:

Rakovina kůže – prevence, ochrana a léčba

Ztráta vlasů zvaná alopecie

MUDr. Milena Kolářová, primářka Rehabilitační nemocnice Beroun spadající pod zdravotnický holding AKESO

Telefon: 730 165 779

TÉMATA:

Rehabilitace po velkých operacích

Následná péče po mrtvici

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., diabetolog ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Telefon: 730 165 788

TÉMATA:

Vše o cukrovce a jak jí předejít

Moderní léčba diabetu

prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze

Telefon: 730 165 793

TÉMATA:

Nemoci srdce

Proč je dobře dostat infarkt v Česku

MUDr. Vladimír Vojanec, vedoucí lékař Dialyzačního střediska Praha-Bulovka

Telefon: 730 165 810

TÉMATA:

Nemoci ledvin

Léčba: dialýza nebo transplantace

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Telefon: 730 165 823

TÉMATA:

Rakovina slinivky a plic

Moderní onkologická léčba

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., z I. interní kliniky – kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Telefon: 730 165 824

TÉMATA:

Rakovina krve a její léčba

Jak darovat kostní dřeň

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice

Telefon: 730 165 834

TÉMATA:

CHOPN, černý kašel, tuberkulóza – vše o nemocech plic

Screening rakoviny plic

Novinka 2024

Věra (49) je 1. onkologickou ambasadorkou v Česku: Prošla si peklem, teď pomáhá

Strašák jménem rakovina

Nádorového onemocnění se bojíme všichni. Co to vlastně zhoubný nádor je? Je to uskupení buněk, které rychle rostou a fungují samostatně, nezávisle na našem organismu. Mají vyšší odolnost, rychleji se množí, rostou a ničí okolní buňky. Postižený orgán se jejich působením zvětšuje, dochází u něho ke změně tvaru, barvy nebo například tuhosti. Od zdravých orgánů se nádor dále liší svou funkcí – v organismu prakticky žádnou neplní, naopak narušuje funkce těch zdravých. Pokud chcete vědět více o zhoubných nádorech orgánů, volejte profesoru Luboši Petruželkovi, otázky na téma rakoviny krve zase zodpoví hematolog profesor Ivan Špička.

»Otázky srdce« zodpoví lékař celebrit

Srdce je sval velikosti pěsti. Bije přibližně 80krát za minutu, což za 80 let života činí více než 3 miliardy úderů a 200 milionů litrů přepravené krve. Srdce také kvůli nezdravému životnímu stylu nevykonává svou činnost správně a jeho nositel onemocní. Na téma chorob srdce bude odpovídat profesor Petr Neužil, který léčí naše přední celebrity, jako je Iva Janžurová a Marta Kubišová.

Jiřinu (63) se srdeční arytmií třikrát »nahazovali« defibrilátorem: Zachránil ji speciální zákrok

Na znaménka je »pes«

Profesorka Monika Arenbergerová už mnoho let apeluje všemi možnými způsoby na občany, aby si nechávali pravidelně vyšetřovat znaménka. A to z jednoduchého důvodu. Když se na rakovinu kůže přijde včas, je léčitelná i vyléčitelná. V opačném případě…

Když stůňou plíce

Specialistka na onemocnění plic profesorka Martina Koziar Vašáková propaguje screening rakoviny plic. Zeptejte se jí, co to je a zda je toto vyšetření vhodné i pro vás. Odpoví i na otázky kolem postcovidových potíží, černého kašle a dalších plicních nemocí. Stačí zavolat.

Rehabilitace nejen po operacích

Čeká vás operace velkého kloubu? Pak víte, že po zákroku bude následovat rehabilitace. Ta je také důležitá i po prodělané mrtvici. Vše na téma pohybového aparátu a právě rehabilitace zodpoví primářka MUDr. Milena Kolářová.

Nemoci ledvin hrozí hlavně cukrovkářům

Na tom se shodnou diabetolog Jan Šoupal a specialista na ledviny doktor Vladimír Vojanec. Své dotazy na tato témata směřujte k nim. Zajímá vás moderní léčba diabetu nebo možnosti domácí dialýzy? Máte dvě hodiny na to zavolat.