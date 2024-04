Svědek popsal brutální mord v Pohodlí: Okna zadělaná pytli, oběť zabalená v celtě a velký strach!

„Pavel mi zavolal, že se staví. Přijel se Sašou a tím klukem. Kluk měl na hlavě pytel. Pavel mi řekl, že za chvíli odjedou. Dům znal, vešli do sklepa,“ řekl svědek, který je majitelem domu v Lubné, kde obžalovaní podle spisu oběť mučili.

„Když jsem se šel kouknout do sklepa, viděl jsem Pavla s křovinořezem. Byl tam Saša i ten kluk. Okna ve sklepě zadělali pytli. Kluk byl polonahý připoutaný řetězem rukama nahoru, asi ho chtěl postrašit. Na noze měl šlince (zranění),“ řekl svědek. Uvedl také, že obžalovaným pomohl vynést poškozeného ze sklepa. „Byl zabalený v celtě, nevím, jestli byl svázaný. Něco mumlal,“ řekl. Dodal, že vyslovoval nesouhlas s tím, co dělali. „Byl jsem rád, že jsou pryč,“ dodal.

Obžaloba vychází z výpovědí svědků a Alexandra G. v přípravném řízení, kde se částečně přiznal, popsal průběh věznění poškozeného. Odmítl, že by se na činu předem dohodli a že by šlo o vraždu. Z jeho výpovědi vyplynulo, že poškozený byl jedním z těch, kteří v rodinném domě v Pohodlí u Pavla J. bydleli. Poté, co poškozený z domu, kde údajně kradl, utekl, vypravili se pro něj obžalovaní autem na Břeclavsko. Podle Alexandra G. ho nejprve věznili v Lubné, poté v Pohodlí. Pavel J. popřel spáchání skutku tak, jak uvádí obžaloba, připustil převoz poškozeného z Břeclavska na Svitavsko.

Podle spisu se na vraždě muže umučením jako odplatě za údajně ukradenou marihuanu předem domluvili. Nejprve donutili muže na Břeclavsku nastoupit do auta, kterým ho odvezli do domu známého v Lubné, kde ho ve sklepě za použití různých nástrojů mučili a několik hodin bili, vyplývá z obžaloby.

Podle ní pak bezvládné tělo převezli do trvalého bydliště Pavla J. v Pohodlí, kde poškozeného ve sklepě domu několik dní věznili a fyzicky napadali. Poté, co opět upadl do bezvědomí, obžalovaní přemístili poškozeného do místnosti domu, kde mu podali lék Questax. Následující den ráno ho tam našli mrtvého a společně zosnovali plán, jak se zbavit těla, uvádí obžaloba.

Tělo uvařili v kovovém sudu na dvoře domu, kosti spálili a zbytky rozvezli po okolí obce. Místnosti domu, kde s poškozeným manipulovali, uklidili, sklep vybílili vápnem a dům kompletně vystříkali dezinfekcí, vyplynulo ze spisu. Použitých nástrojů se podle obžaloby zbavili ve sběrném dvoře.

Státní zástupkyně navrhla pro Pavla J. trest okolo 30 let vězení a pro Alexandra G. okolo 25 let odnětí svobody. Jednání je naplánované i na další dny.