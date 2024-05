Proč byl ve Vatikánu ozbrojený? Farář Milan Palkovič (59) z Velkých Losin promluvil pro Blesk!

Jaký byl cíl cesty?

„Jel jsem jako duchovní doprovod s věřícími na tzv. kajícnou pouť. Občas je doprovázím. Jeli především lidé z velkolosinské farnosti a ze Zvole, z Olomouce pak nevidomá Nela a pan Láďa, který se zotavuje po těžké havárii.“

Jak pouť probíhala?

„Vyjeli jsme autobusem z Losin v sobotu odpoledne, po příjezdu v neděli jsme se vydali na pouť po římských bazilikách.“

Věděl jste, že jeden z účastníků má u sebe plynovou pistoli a dva nože?

Vůbec ne. Až když jsme byli blízko brány, kde kontrolují, co má kdo u sebe, tak pan Libor řekl, že má v tašce plynovou pistoli, kterou má sice drženou legálně, doklady ale s sebou nemá. Vzal si ji prý proto, že byl za poslední dva roky v Římě dvakrát okraden. Tvrdil, že je zbraň registrovaná a že ji může nosit v celé EU. Pravda je ovšem taková, že v Itálii se zbraně nosit nesmějí (v Itálii může být člověk stíhán i za nošení kapesního nožíku pozn. red.).

Tašku se zbraněmi ale našli u vás.

„Svěřil mi ji do úschovy, že u mě bude pod dozorem. Možná se domníval, že namě jako na duchovního se v případě nalezení budou policisté dívat shovívavěji nebo mě nebudou prohlížet. Při kontrole pochopitelně policista zbraň našel.“

Jak reagoval?

„V první chvíli byl problém dokázat, že jsem kněz, a ne terorista za kněze převlečený. Zapomněl jsem si doklady v autobusu. Odvezli nás tak na policejní stanici. Pan Libor přiznal, že zbraně jsou jeho, a snažili jsme se vysvětlit, že jsme nepřijeli nikoho přepadnout.“

Jak se k vám jako k duchovnímu policisté chovali?

„Byli korektní, ale odměření. Vzali nám i otisky prstů. Jakmile se podařilo ověřit totožnost, už byl přístup uvolněnější až srdečný.“

Bude mít případ dohru?

„Propustili nás s tím, že je případ uzavřen. Samozřejmě pistoli a nože si nechali. Bylo to pro mě poučení, že se musím naučit říkat ne. Když doprovázím poutníky, snažím se jim maximálně vyjít vstříc. Upozorňuji na veškerá úskalí a nástrahy, že u sebe nemají mít ani manikúru. Jednou jsem z legrace řekl, ať hlavně nikdo nemá pistoli. Rozhodně by mě nenapadlo, že to jednou někdo udělá.“