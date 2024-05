Život Olinky (†3) vyhasl při tragické nehodě: Dojemná zpověď maminky

Olinka, která by koncem června oslavila čtvrté narozeniny, neměla úplně jednoduchý start do života. Se vším se ale dokázala porvat a po operaci koncem loňského roku byla naprosto zdravá holčička.

„Od malička chtěla se vším pomáhat, když měl někdo nějakou bolístku, hned k němu přiběhla s náplastí. Chtěla se starat o ostatní, pořád se usmívala. Říkali jsme, že z ní jednou bude paní doktorka, že bude druhé zachraňovat. A svým způsobem i byla, zachránila ty další tři děti,“ rozplakala se maminka.

Nejtěžší rozhodnutí

Holčička měla poté, co ji srazilo auto, vážně poraněnou hlavu. Následoval rychlý převoz do nemocnice v Brně. Lékaři dělali první poslední, ale pro zoufalé rodiče neměli dobré zprávy. Olinku udržovaly už jen přístroje, poškození mozku bylo nevratné. Tělíčko to ale nevzdávalo.

Rodiče čekalo to nejtěžší rozhodnutí v životě. Orgány jejich dcerky mohly zachránit životy několika nemocných dětí. Souhlasili, věděli, že jejich malá bojovnice by si to tak přála. „Když jsem její tělíčko doprovázela na transplantaci, poprosila jsem ji, aby na ty děti dohlédla a pomohla jim, aby mohly svým rodičům dělat radost, jako dělala ona nám,“ hlesla maminka.

Srdce tluče dál

Transplantované orgány zachránily dva životy v Čechách, jeden v Polsku. Do Varšavy zamířilo srdíčko děvčátka. Teď tluče v hrudi dítěte, které tak dostalo novou šanci.

„Drží nás nad vodou, že naše dcerka žije v nich. A apeluji na všechny rodiče, aby každé ráno své děti objali a dali jim pusu. Olinka to tak dělala, než šla do školky. Věřte mi, je to velmi důležité, protože nikdy nevíte, co všechno se může stát,“ řekla Blesku maminka Olinky.

Tragická nehoda

Holčičky byly minulý týden ve čtvrtek s babičkou na procházce. Nedaleko hasičské zbrojnice je ale smetlo auto. „Řidič z dosud nezjištěné příčiny vyjel mimo komunikaci, kde srazil tři osoby,“ uvedla krátce po nehodě policejní mluvčí Michaela Lébrová. Babička zemřela na místě. Olinka v nemocnici. Starší z obou sestřiček, Elenka, byla zraněná naštěstí jen lehce. Bude v pořádku.

„Právě naše starší dcerka nás teď drží nad vodou. A také víra, že se všichni s Olinkou znovu zase setkáme, a že její srdíčko teď bije dál,“ sdělila maminka s tím, že ještě v nemocnici s manželem Olince slíbili, že půjdou dál a budou tu pro starší milovanou dcerku Elenku.

Obviněný řidič

Policisté na případu intenzivně pracují. Řidiče, Ukrajince, který údajně již delší dobu žije v Čechách, obvinili. Má se jednat o ublížení na zdraví z nedbalosti. „Bylo nám doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání,“ potvrdil okresní státní zástupce Jaroslav Nemeškal.

Jak přesně k nehodě došlo, policisté zjišťují. Alkohol řidič před jízdou nepil, dechová zkouška u něj byla negativní. Na pomoc těžce zkoušené rodině založily Čáslavice sbírku. Odkaz je uveden v aktualitách na webových stránkách obce zde.