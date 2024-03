Daniel zmizel z dětského pokoje: Jeho tělo našli v řece!

Velkou tragédií skončilo v pátek pátrání po teprve pětiletém Danielovi z jihovýchodního Londýna. Chlapec si v podvečer hrál se svým bratrem v rezidenční čtvrti Thamesmead, když najednou zmizel. Vyděšení rodiče zavolali policii, která po necelé hodině našla chlapcovo tělo v řece Temži. I když bylo dítě v kritickém stavu ještě převezeno do nemocnice, lékaři posléze bohužel konstatovali smrt.

Ještě krátce po půl šesté večer si pětiletý Daniel hrál v dětském pokoji se svým bratrem v jejich domě v londýnské čtvrti Thamesmead. Po chvíli do pokoje přišli rodiče, kteří chtěli syny zkontrolovat. K jejich údivu však v pokoji byl jen jeden z nich.

To, že druhý z chlapců zmizel, rodiče okamžitě ohlásili policii, která po Danielovi začala pátrat. Neuplynula ani hodina a policii se chlapce podařilo najít v řece Temži. Než na místo přijeli záchranáři, prováděli policisté resuscitaci. Bohužel po převozu Daniela do nemocnice museli lékaři už jen konstatovat smrt.

„V této velmi rané fázi neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že by do tohoto případu byla zapojena nějaká další osoba. Okolnosti smrti objasní až vyšetřování," uvedla podle deníku Daily Mail policie.