Díky, pane policisto, vzlykal zachráněný chlapeček: Zdrogovaný řidič s ním zběsile ujížděl v autě

Černé audi, které chtěla v pondělí odpoledne policejní hlídka zastavit na hradeckém sídlišti, vystřelilo jako raketa. Řidič s plynovým pedálem na podlaze kličkoval městem, pak vjel do lesa a poté na výpadovku směrem na Býšť.

Video Zdrogovaný řidič s dítětem v autě ujížděl před policejní hlídkou. Plačící chlapeček policistům děkoval za záchranu. - PČR

Tam spadla klec. „Z důvodu policejního zátarasu a vzniklé kolony aut byl donucen zastavit. Pomocí donucovacích prostředků policisté řidiče zadrželi,“ popsala policejní mluvčí Iva Kormošová. Ve voze čekalo strážce zákona pořádné překvapení.

Díky mezi vzlyky

Na zadním sedadle se krčil vyděšený, plačící chlapeček. „Dítě sedělo v autosedačce nepřipoutané,“ řekla Kormošová. Policisty vítal hošík jako své zachránce.

„Díky, pane policisto,“ vysoukal ze sebe mezi vzlyky, když jej jeden ze strážců zákona bral do náručí a odnášel do bezpečí. Poté pro jistotu chlapečka, naštěstí bez viditelných zranění, převezli záchranáři na vyšetření do nemocnice.

Zdrogovaný, bez papírů

Ukázalo se, že řidič sice alkohol před jízdou nepil, ale posilnil se pervitinem. Autem se s dítětem řítil místy i stopadesátikilometrovou rychlostí. Řidičák nikdy neměl, zdrogovaný se ale sednout za volant nerozpakoval.

„Naposledy minulý týden, kdy vezl na zadních sedadlech bez autosedaček dokonce děti dvě (4 a 6),“ doplnila Kormošová. Bylo velké štěstí, že se vše obešlo bez zranění. Výtečníkovi hrozí až osm let v base.