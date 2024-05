„Nikdo nepochopí, jak nás to všechny strašně zasáhlo, když jsme se dozvěděli, co se stalo. První jsem si myslela, že je to jen sen, ale co zažíváme, ta bolest pro rodiče a jeho sestřičku, a všechny pozůstalé, to se nikdy nezahojí. Byl velmi šikovný chlapec, sportovně vynikal ve fotbale, byl vyhodnocený jako nejlepší fotbalista. Bolí to hodně, nikomu to nepřeji. Měj se tam nahoře krásně. Budeme na Tebe stále vzpomínat, “ napsal chlapcova babička na sociální sítě. Pod příspěvkem se začaly hromadit soustrasti.

Přitom neštěstí v Břeclavi zebyl zdaleka první případ. Jen v České republice stejným způsobem zemřelo už několik dětí.



Spadla sama

Tam lidé připomínají předchozí tragédie a kladou si otázku: „Proč to správce sportovišť nezajímá?,“ Upozorňují, že podobně nezajištěné branky jsou napříč celou republikou. „Všude nad tím jen mávnou rukou. Asi tam nechodí jejich děti, jinak si to neumím představit,“ zaznívá častokrát v diskusi.

Diskutující zároveň upozorňují, že ne vždy došlo k převrácení branky poté, co se na ní někdo houpal. „Byla jsem toho svědkem u nás při dětském zápase. Spadlo to samo. Chlapec u nás měl jen pohmožděnou ruku. Měl velkou kliku!,“ napsala jedna z diskutujících.



Podle odborníků přitom stačí opravdu málo. Vytvořit v brankovišti dva dolíky s hloubkou necelých dvacet centimetrů a na branky přidat tyče, ty se pak do otvorů zapustí.zdůraznil další z diskutujících.

VIDEO: Ve slovenské obci Iliašovce zemřel šestiletý Davídek poté, co na něj spadla fotbalová branka.

Video Video se připravuje ... Ve slovenské obci Iliašovce zemřel šestiletý Davídek poté, co na něj spadla fotbalová branka. TV JOJ