Údajní vrazi z Pohodlí: Oba trpí poruchou osobnosti! Mrtvola oběti byla uvařena

Obžaloba navrhuje pro Pavla J. trest okolo 30 let vězení a pro Alexandra G. okolo 25 let odnětí svobody. Soudní líčení je nařízené do 19. dubna. Druhý obžalovaný požádal o konání soudního řízení v nepřítomnosti, účastnil se ho jen Pavel J. U soudu ve středu vypovídali znalkyně psychologie Marcela Langová Šindelářová a psychiatrie Petra Sejbalová.

Sejbalová uvedla, že při znaleckém vyšetření se Alexandr G. k činu částečně doznal, většinu ale kladl za vinu spoluobžalovanému. Netrpí psychózou, jeho intelekt je slabě průměrný, trpí disociální poruchou osobnosti, která je trvalá.

Závislý, zděšený, potřeboval se svěřit

Alexandr G. nemá podle posudku zodpovědnost vůči společenským normám. Neumí se poučit z předchozích skutků. Je závislý na alkoholu, užívá sedativa, analgetika, kanabinoidy. Jeho čin nebyl sexuálně motivovaný. „Schopnost rozpoznat čin u něj byla zachována, schopnost ovládat se byla nejvýše lehce nepodstatně snížena návykovými látkami,“ uvedla Sejbalová.

Langová Šindelářová dodala, že Alexandr G. ex post vyjádřil jisté zděšení a strach z toho, co se stalo. Potřeboval to ze sebe dostat a několika lidem se svěřil, ačkoliv věděl, že se tím všechno může prozradit. „U jeho osobnosti nelze čekat vývojové změny. Předpoklad resocializace je velmi omezená, nicméně není zcela a jednoznačně vyloučena,“ řekla Langová Šindelářová.

Agresivní, malá možnost resocializace

O Pavlu J. znalkyně Sejbalová řekla, že u něj nebyla při znaleckém zkoumání zjištěna psychóza. Obviněného intelekt je slabě průměrný a trpí také disociální poruchou osobnosti. Vyznačuje se u něj bezohledností, neschopností poučit ze skutků, nízkou empatií a nízkým prahem pro nastartování agresivní jednání.

Langová Šindelářová také uvedla, že intelekt Pavla J. je v pásmu slabšího průměru. Zopakovala disociální osobnostní poruchu a amorální postoje a že je ve vztazích je direktivní. „Potřebuje vyhledávat emociálně přeexponované podněty a on je potom není schopen zvládat. Možnost resocializace je z psychologického aspektu velmi malá,“ řekla Langová Šindelářová. Osobnostní rozvoj končí kolem 25 roku, oba muži jsou starší.

Brutální zločin

Podle spisu v červenci 2022 obžalovaní donutili osmadvacetiletého muže na Břeclavsku nastoupit do auta, kterým ho odvezli do domu známého v Lubné na Svitavsku. Měla to být odplata za údajně odcizenou marihuanu. Několik hodin ho tam mučili a pak převezli do domu v Pohodlí na Svitavsku, kde měl Pavel J. trvalé bydliště.

Ve sklepě ho několik dní mučili a muž později zemřel. Pak tělo uvařili v kovovém sudu na dvoře domu, kosti spálili a zbytky těla rozvezli po okolí obce. Ze znaleckých posudků vyplývá, že poškozený trpěl mučivými útrapami a útok lze považovat za surový. Tělo poškozeného se nenašlo.