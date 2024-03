Tragédie na dálnici v Německu: Při nehodě dálkového autobusu zahynulo pět lidí!

Pět mrtvých a asi 20 zraněných si vyžádala středeční nehoda autobusu na dálnici v Německu nedaleko Lipska. Oznámila to policie. Společnost FlixBus, které autobus patří, sdělila, že ve vozidle bylo 53 cestujících a dva řidiči. Autobus, který podle upřesněných informací jel z Berlína do švýcarského Curychu, sjel do příkopu, kde se převrátil na bok.