Zuzana (†45) sjela autem do kanálu a utopila se: Nad podivnou nehodou visí mnoho otazníků!

Pětačtyřicetiletá Zuzana zemřela 2. srpna 2023 při podivné dopravní nehodě. Z dosud neznámých příčin přejela do protisměru a sjela do zavlažovacího kanálu. V autě se utopila. Přestože od nehody uplynulo už několik měsíců nad událostí se stále vznáší otazníky. Rodina Zuzany nechápe, kde byla celé dvě hodiny před nehodou, proč byla pouze v pyžamu ani nevěří, že by si za volant sedla opilá.