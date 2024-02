Tragická nehoda na Prostějovsku: Řidič narazil do stromu, na místě zemřel

Na Prostějovsku v pondělí dopoledne zemřel třiačtyřicetiletý řidič osobního auta. Tragická nehoda se stala mezi obcemi Olšany u Prostějova a Studenec, podle policie vyjel z dosud nezjištěných příčin mimo silnici a čelně narazil do stromu.

Řidič zraněním na místě podlehl. Okolnosti nehody se vyšetřují, sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

V Olomouckém kraji jde letos o druhou tragickou nehodu. První se stala na konci ledna mezi Křelovem a Topolany na Olomoucku. Podle informací policie řidič osobního auta rovněž čelně narazil do stromu.

Loni na silnicích Olomouckého kraje zemřelo 17 lidí, bylo to o pět více než předchozí rok. Meziročně přibylo nehod, a to o 342, počet obětí je však druhý nejnižší za posledních deset let.