Zuzana si stoupla s dcerou před jedoucí vlak: Rodina prosí o pomoc se čtyřmi pozůstalými dětmi, nemají vůbec nic!

K neštěstí došlo v sobotu 9. března. Pětačtyřicetiletá Zuzana se krátce před půl šestou večer postavila na železniční trať nedaleko obce Beňadikové, odkud pocházela a čekala na moment, kdy cestou pojede vlak, uvedl web Topky.sk.

Podle slovenských médií držela v náručí svou 9letou dcerku Patricii, která od narození trpěla dětskou mozkovou obrnou. Ani jedna z nich srážku s vlakem nepřežila. Kus od kolejiště zůstal pouze prázdný kočárek, ve kterém Zuzana dcerku vozila.

Devítiletá Patricie nebyla Slovenky jediným dítětem. „Chci upozornit, že po Zuzce zůstala nejen Lucka (9 let) a Šimonko (5 let). Dále i Alenka (18 let), která studuje na střední škole a odchází z bytu bez peněz. Z bytu odchází i Maťko (24 let). Samozřejmě všichni bez velkých úspor,“ přiznala tíživou rodinou situaci na sociální síti Katarina, sestra zesnulé Zuzany.

Ta zároveň uvedla, že všechny děti odchází do nájemních bytů, nikoliv do vlastních. „Nezdědí nic, protože Zuzka nic nevlastnila. Neptají se na nic, ale podávají i nadále pomocnou ruku Paľkovi, otcovi Lucky a Šimonka,“ svěřila se Katarina.

Obec, kde Zuzana s rodinou žila, vypsalo už před několika dny veřejnou sbírku. „Mnozí z nás, kteří rodinu známe osobně, jsme myšlenkami nejen se Zuzkou a Paťkou, ale i s jejich nejbližšími, zejména s dvěma malými dětmi, které po Zuzanině smrti zůstaly bez milující matky,“ uvedli zástupci Beňadikové.

K zoufalému činu se Zuzana podle všeho odhodlala zřejmě po dlouholetém trápení. Policie zatím motiv kvůli citlivosti případu nechtěla specifikovat.

