Vražda mámy a dvou dětí v Hořovicích: Otec zabité holčičky otevřel vážné téma! Mohly smrti zabránit úřady?

Den po nepochopitelné vraždě umístil Jiří na facebook fotku zavražděných dětí, kterou následně sdílelo 15 tisíc lidí: „Až bude zase někdo prosím lobbovat za uzákonění marihuany a jiného svinstva, prosím, vzpomeňte si na tuto fotografii. Jsou to moje děti, 5 a 7 let, které včera našli mrtvé i s jejich mámou. Zabil je její přítel a otec chlapečka, který taky jen hulil, pěstoval a občas si dal nějakej gram. Prosím, sdílejte, ať se to dostane k co nejvíce lidem. Třeba to někomu zachrání život.“

Ve slavné filmové zátoce došlo k vraždě? Plachetnici našli plnou krve

Boj se sociálkou

Blesk s tátou, kterého vrah připravil o dcerku, mluvil. Z tragédie je zdrcený. Boj s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) podle svých slov prohrál a děti to stálo život, nachází ale v sobě sílu bojovat dál. „Bohužel tady selhává státní složka. Člověk, který je třeba alkoholik, má právo vychovávat dítě, aby byl lepší člověk, a že dokud on nic neudělá, tak se s tím nedá nic dělat,“ popsal Blesku svoji zkušenost.

Ozvalo se mu prý již mnoho maminek, které musejí dávat dítě drogově závislým otcům nebo alkoholikům. „Dokud se dítěti nic nestane, tak to nikdo neřeší. Přitom kdyby se zpřísnily podmínky, mnoho lidí by si to rozmyslelo: Jestli fet a alkohol, nebo jejich dítě,“ řekl pan Jiří.

Zdrtily ho i další zprávy. „Zrovna když jsem jel z místa, kde se to stalo, tak v rádiu mluvili o tom, že by se mělo legalizovat konopí. To je prostě masakr! Jak může někdo člověku legálně chtít povolit, aby si doma pěstoval drogy? Vždyť o tom pořád píšete, kolik problémů nadělají drogy. Kolik je kvůli tomu napadení, ublížení na zdraví nebo vykrádaček,“ upozorňuje.

Milionový do doby, než…

Zavražděná Linda byla s Tomášem od patnácti let. Po narození chlapečka se rozešli a každý si pořídil s jiným partnerem holčičku (Linda s Jiřím). Poté se k sobě ale vrátili. Podle mnoha lidí z Tomášova okolí Tomáš hodně pil, kouřil marihuanu, cizí mu nebyly prý ani drogy a údajně měl problémy i s policií.

Minulou sobotu večer policie našla těla Lindy a dětí v bytě v Hořovicích a později i Tomášovo v Břeclavi, kde údajně spáchal sebevraždu. „Tomáš byl milionový kluk. Do té doby, než se napil. Pak z něj bylo zvíře,“ řekla Blesku už dříve žena, která ho znala od dětství a s jejímž synem se přátelil.

Bez komentáře

Blesk požádal o komentář, jak je to se svěřováním dětí lidem, kteří nadměrně pijí a užívají drogy, ministerstvo práce a sociálních věcí. Pod něj OSPOD spadá. Na dotaz do uzávěrky nereagovalo.