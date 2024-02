Masakr na svátek svatého Valentýna: Objednal si mafiánský boss Al Capone vraždu svých soků?

Věhlasné město Chicago ležící na březích Michiganského jezera se v polovině dvacátých let minulého století stalo centrem organizovaného zločinu. Bezpráví a násilí místní spolu s tzv. velkou hospodářskou krizí místní obyvatele značně sužovalo. Na rozkvětu zločinecké scény se značně podílel nekorunovaný král všech gangsterů a boss tamní mafie Al Capone, přezdívaný Zjizvená tvář (angl. Scarface, pozn. red.). Ten se díky mrtvolám svých nepřátel dostal až na samotný vrchol mafiánské hierarchie. Největší konkurencí mu byla organizace North Side Gang, v jejímž čele stál irský gangster George „Bugs“ Moran.

Stamilionové bohatství

Zlomovým okamžikem byla prohibice, která zahrnovala zákaz pití, výroby a prodeje alkoholu. Nařízení se týkalo i prostituce a hazardních her, ze kterých Al Capone získával desítky až stovky milionů dolarů ročně.

Rivalové Moran a Al Capone si šli čím dál víc po krku a situace se postupně vyostřovala. Následovalo několik vzájemných pokusů o vraždu. Hlava North Side Gangu jednou v doprovodu několika vozů a spolupracovníků vypálila na tisíc střel na budovu hotelu, kde se tou dobou nacházel Al Capone. Tomu se však jako zázrakem podařilo vyváznout zcela bez úhony.

Vrazi v přestrojení za policisty

Dlouhodobá nenávist vyvrcholila v masovou vraždu, která se odehrála ve svátek všech zamilovaných 14. února 1929. North Side Gang tehdy sídlil na adrese North Clark Street 2122.

Toho rána mělo na místě dojít k předávce pašované whisky. Krátce před jedenáctou hodinou dopoledne do budovy dle svědků vstoupili ozbrojenci, kteří předstírali, že jsou policisté a muže za nelegální aktivity zatýkají. Sedm členů North Side Gangu zavedli do podzemních garáží, kde mužům nařídili stát s rukama nad hlavou čelem ke zdi. Do bezbranných mafiánů pak začali pálit samopaly. Po téměř 70 vypálených ranách v tratolišti krve leželo sedm mrtvých těl.

Do vyšetřování zasáhl samotný prezident

Jediným přeživším masakru byl Frank Gusenburg. Ten měl v těle přes dvaadvacet střel. Přestože mohl policii sdělit klíčové informace v následujícím vyšetřování, rozhodl se mlčet jako hrob. O několik dní později zemřel.

Podle Moranovy výpovědi patřil Al Caponův gang mezi hlavní podezřelé. Brutální masová vražda pobouřila i prezidenta Herberta Hoovera, který pověřil generálního prokurátora Williama Mitchella tím, aby Al Caponeho dopadl.

Žádný viník

Vzhledem k tomu, že se v době masakru Al Capone nacházel na Floridě, měl neprůstřelné alibi. Vyšetřovatelům se tedy bohužel nikdy nepodařilo zcela zjistit, kdo za krvavým valentýnským masakrem skutečně byl, a masová vražda sedmi gangsterů tak dodnes zůstala bez viníka.

Událost se však stala předzvěstí pádu jednoho z nejvlivnějších a nejobávanějších mafiánů všech dob. V červnu 1931 byl Al Capone obviněn z krácení daní a téhož roku byl odsouzen na jedenáct let za mřížemi v obávané věznici Alcatraz. V roce 1939 byl propuštěn. Zemřel o osm let později sám ve svém domě na Floridě.