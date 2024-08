Stylistka Monika oblékala mafiánského bosse a usvědčeného vraha Černáka: Co o něm prozradila?

„Lidé se těžko mohou vcítit do mojí situace. Když prvně přišli do mého butiku Markiza, kde jsme měli i pánské boty z Itálie, moje máma strachy odešla. Ale co já jsem měla dělat? Nikdo si to neumí představit. Já jsem jim přece nemohla říct, že takové lidi, jako jsou oni, nebudu obsluhovat,“ popsala na sociální síti první střet s Černákem a jeho muži stylistka a podnikatelka Monika Nemčoková.

„Byla jsem upřímně p**raná. Víte, co se mi honilo hlavou, když si tam ty boty zkoušeli? Byla jsem úplně v křeči a celou dobu přemýšlela, co mám dělat. Zaplatí mi za to? Mám jim ty věci dát zadarmo nebo jim dát slevu?“ vysvětluje situaci ze začátku 90. let úspěšná Slovenka.

Jednorázovou návštěvou jejího butiku to ale neskončilo. Černák a jeho muži od té doby přezdívali sympatické blondýnce příznačně „Bota“ a nakupovali v jejím salonu často. Jednoho dne kumpáni kolem mafiánského bosse Moniku pověřili, aby Černákovi nakoupila v Itálii nové kusy oblečení, ze kterých by šlo poskládat několik luxusních outfitů.

@markizamodaitaliana Dnes vám chcem porozprávať o mojom prvom stretnutí s Mikulášom Černákom. Bolo to nezabudnuteľné a prinieslo so sebou množstvo zmiešaných pocitov. V tej dobe to pre mňa a moju rodinu nebolo ľahké. Každý sme to vnímali inak, ale spomienky na ten moment sú stále veľmi živé. V tomto videu vám prezradím, ako som to celé prežívala a čo všetko sa mi vtedy odohrávalo v hlave. Je to príbeh, na ktorý sa nedá len tak zabudnúť… Ak by ste chceli počuť viac príbehov, ktoré som s ním zažila, dajte mi vedieť do komentárov a nezabudnite sledovať môj profil. ♬ original sound - Monika - Módna Konzultantka

Obávala se, jestli pro Černáka vybere vhodné oblečení, a měla strach, co se jí stane, pokud selže. „Když jsem to podala jeho lidem, dívali se na to skepticky a řekli mi, že tohle v životě Miky nosit nebude. Krátce potom jel proti mě na ulici v Banské Bystřici černý jeep. Zastavil vedle mě, na místě šoféra seděl Černák, a když stahoval okénko, myslela jsem si, že nastala moje poslední hodina. Pak mi řekl, že jsem mu všechno koupila dobře, líbí se mu to a sedí mu to. Pro mě to v tu chvíli bylo, jako kdybych dostala Oscara,“ popsala svou zkušenost Monika.

Policistovi uřízl hlavu

Mikuláš Černák (69) se z prostého řidiče autobusu dokázal vypracovat na jednoho z nejobávanějších mafiánů Slovenska. Svého času panoval za bosse celého podsvětí a nebylo radno si s ním zahrávat.

V roce 2009 byl Černák za celkem šest vražd odsouzen na doživotí. Do současnosti se ale mafián přiznal v leopoldovské věznici k 16 vraždám, což z něj dělá nejhoršího sériového vraha slovenských dějin. Mezi jeho oběti patřil například polský podnikatel Grzegorz Szymanek nebo bývalý policista Gustáv Slivenský, kterému Černák uřízl hlavu a položil ji následně na jeho vůz v policejní kukle.