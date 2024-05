Sedm týdnů mrzačení: Mafiánský vymahač mučil nepohodlné, oběti skončily zohavené

Případem brutálního násilí se zabýval Nejvyšší soud ve skotském Glasgowě. Na 16 let poslal ve čtvrtek do vězení mafiánského vymahače Rosse A. (36), který se přiznal ke krutým útokům. Bývalý člen gangu James S. po jeho „návštěvě“ skončil s amputovanou nohou, Jamesova přítelkyně Samantha přišla o několik prstů. Další oběť to schytala basebalovou pálkou.