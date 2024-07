V dřevěné kůlně měl svou dceru, kterou měl svěřenou do péče, nechat živořit její otec (56). Školačka (tehdy 14) žila v kůlně na špinavé matraci, bez sociálního zařízení, často bez jídla a bez kontaktu se zbylou rodinou. Klatovský okresní soud muže a jeho družku (51) poslal na dva a tři roky do vězení. Verdikt odvolací Krajský soud v Plzni zrušil.

Věc se tak vrátí zpět do Klatov. Tamní soud bude muset doplnit dokazování, podle odvolacího verdiktu hodnotil důkazy jednostranně. V původním rozsudku přitom zaznělo, že vina obou obžalovaných byla jednoznačně prokázána. „Neposkytovali nezletilé dostatek kvalitní stravy ani ošacení, ponižovali ji nadávkami a všelijakými dalšími způsoby ji odstrkovali od zbytku rodiny,“ uvedl podle serveru novinky.cz předseda senátu Jan Kasal.

„Vycházeli jsme z výpovědi poškozené a ze závěrů znalců. Dívka byla vystavena zejména psychickému týrání a odnesla si z toho katastrofické zážitky,“ doplnil Kasal. I když oba obžalovaní byli doposud bezúhonní, podle soudu je na místě trest nepodmíněný. Neprojevili jakoukoliv lítost.

Pro jídlo k sousedům

Vše se mělo dít od září 2019, kdy dívce bylo 14 let, do června 2020, kdy se situace vyhrotila. Živořící školačka tehdy přišla žebrat o jídlo k sousedům. „Byla bledá, vystresovaná, pohublá, měla mastné vlasy, špinavé a roztrhané oblečení,“ stojí v usnesení o zahájení trestního stíhání.

Policie a sociálka zjistila, že dívka obývala prostor v podkroví, kde byly dvě matrace a špinavé ložní prádlo. Do roubenky podle policie nešla dobrovolně, věci jí tam nastěhovala macecha. Z té měla dívka strach.

„Nedostávala teplé jídlo, ve škole neměla ani obědy. Nosila stále stejné oblečení, které si musela sama prát v ruce. O Vánocích nedostávala žádné dárky, nemohla být ani u štědrovečerní večeře,“ stojí ve zprávě odboru sociálně-právní ochrany dětí.

Vinu odmítají

Otec i družka vinu odmítají a u soudu nižší instance odmítli vypovídat. „Nevěděla jsem, že je to psychicky narušené dítě. Moje chyba byla, že jsem se ji snažila vychovávat. Do roubenky šla dobrovolně. Byla dohoda, že tam zůstane do doby, než jí uděláme nahoře její vlastní pokoj,“ přečetl soudce výpověď ženy na policii.

„Neměla družku ráda a stranila se rodiny, proto šla bydlet do roubenky. Na jídlo chodila domů, a když chtěla, vždy si mohla něco vzít,“ uvedl otec.

