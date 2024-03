Uctívačka Satana je podezřelá z vraždy rodičů: Zmasakrovala je mačetou?!

Na to, že by se manželům Dorotě W. (†49) a Adamovi W. (†57) mohlo něco zlého stát, upozornil policii rodinný příbuzný. „Ve středu byl okolo poledne strážník útvaru Ostróda upozorněn jedním z rodinných příslušníků, že se oběť neukázala v práci. Policista se tedy dostavil na místo bydliště, do domu na ul. Demokracie,“ informoval podle deníku Fakt policejní mluvčí v Ostródě.

„Strážník vyslal policejní hlídku, která po vstupu do bytu objevila na podlaze jednoho z pokojů těla ženy a muže,“ doplnil zástupce velitele Michal Przybyłek. Oběti měly na těle četné řezné a bodné rány a dle předběžných analýz byly usmrceny nožem a mačetou.

Po hlavní podezřelé Klaudii W. se ihned spustilo pátrání. Předtím než z bytu prchla, pokusila se ještě ostatky svých rodičů spálit. Polila je hořlavinou, ale nakonec svůj plán nedokončila. Nejprve se z místa činu snažila ujet v autě, které patřilo jejímu otci. Nicméně po krátké době s ním nabourala a v útěku pokračovala po svých. Policisté ji o několik hodin později zadrželi poblíž města. Zpočátku se měla k vraždám přiznat, posléze ale prý najednou obrátila a vinu odmítá.

Klaudie se minulosti chvíli léčila s duševní chorobou. Podle některých vyšetřujících s ní bylo obecně velmi těžké komunikovat. Jako by žila ve svém světě, zcela odtržená od reality. Napovídají tomu i znepokojující příspěvky na sociálních sítích, kde se prezentovala jako uctívačka Satana.

Sousedé ji prý viděli běhat po okolí s nožem v ruce. Bývalý přátelé tvrdí, že se změnila poté, co strávila nějaký čas ve Varšavě. Od té doby měla prý blízko i k drogám. Co přesně ji k ohavnému činu vedlo, je však stále předmětem vyšetřování.