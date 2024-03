„Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění, jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu květiny…“ uvedla rodina na parte úryvek z básně Umírání od Jiřího Wolkera. Seniorce vzal život vrah o druhém únorovém víkendu. Vetchá stařenka byla uškrcena.

„Můj kamarád z protějšího baráku si všiml, že u ní už dva dny hraje televize, svítí se u ní a že je zavřené okno. To bylo divné, protože prakticky pořád větrala. Dostal jsem strach, že se jí něco stalo a zavolal jsem městskou policii,“ řekl pro Blesk.cz soused.

Vypadalo to nejprve na přirozené úmrtí

Strážníci v obavách, že seniorka nežije, zavolali policii i hasiče, aby byt otevřeli. Uvnitř našli paní bez známek života. Z původně přirozeného úmrtí se nakonec později zjistilo, že zemřela násilím. „Byl to šok, taková hodná paní to byla. Už špatně chodila. Netuším, co se tam mohlo stát,“ dodal muž z bytu o patro výš.

Kdo zabíjel, není jasné už tři týdny. „To víte, že se bojíme. Courají tady všelijací podivní lidi. Snaží se dostat dovnitř,“ nezastírají sousedé nebohé seniorky. Policie však pro ně zatím nové informace nemá. „Nadále platí, že v případu doposud nebyl nikdo obviněn,“ uvedla policistka Soňa Štětínská.

Znala svého vraha?

Obyvatelé domu tvrdí, že okno sice bylo zavřené, dveře ale byly odemčené a bez známek násilí na nich. Navštívil seniorku někdo, koho znala nebo se jí kdosi neznámý vetřel do přízně? „Mám svou teorii, ale říci ji nemohu,“ poznamenala obyvatelka domu.

Ať už byl pachatelem kdokoli, musel být notně otrlý, protože docela riskoval. Přímo naproti domu s pečovatelskou službou je policejní služebna. Ani to ale vraha neodradilo…

Motiv byl možná majetkový. Policisté měli při vyšetřování hledat v okolí domu věci, které mohly z bytu zmizet.

