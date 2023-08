Annu (†81) v Olešnici ukopal a ubodal gang malých dětí: Navedl je otec jednoho z mladých pachatelů

Navedl malé děti k vraždě a pak tvrdil, že je k ničemu nenabádal. Annu Otčenáškovou (†81) z Olešnice na Rychnovsku brutálně zabila partička malých dětí (11-16). Seniorku brutálně umlátily, bily paličkou na maso, a dokonce i bodaly nůžkami do krku. Z domu pak ukradly dva tisíce korun, které předaly strůjci celého případu Vladimíru Giňovi. Těžce zraněná žena pět dní trpěla v nemocnici, pak zemřela. Od otřesného činu uběhlo už 19 let.

Olešnicí na Rychnovsku brutální vražda 81leté Anny Otčenáškové otřásla v srpnu 2004. Do malé obce zamířil malý dětský gang, který měl za úkol oloupit starší ženu o peníze a cennosti. Zadavatelem otřesného činu byl Vladimír Giňa, otec jednoho chlapců z celkově šesti malých útočníků. Tehdy je na místo činu dokonce dovezl autem.

„Giňa starší nám řekl, že kdyby se ta paní bránila, tak ji máme zabít tím, co budeme mít po ruce,“ popsal před devatenácti lety jeden z nezletilých vrahů kriminalistům při výslechu. A jak tehdy 34letý Giňa radil, tak se i stalo. Bezbrannou seniorku děti napadly brutálním způsobem – kopaly ji, bily paličkou na maso do hlavy, nůžkami pak bodaly do těla a krku. Ženu na pokraji smrti nechaly po útoku být, ukradly dva tisíce korun a utekly zpět do auta ke Giňovi.

Nechtěla ho nechat přespat

Na stopu dětskému gangu se policie dostala díky jednomu z útočníků. Ten totiž po Anně Otčenáškové chtěl, aby ho u něj nechala přespat. Šlo o tehdy 12letého chlapce, kterému nakonec seniorka nevyhověla. Po útoku důchodkyni doma našel její synovec. Pět dní ležela ve vážném stavu v nemocnici, kde nakonec zemřela.

Otec vymyslel, syn zajistil

Podle soudů Giňa loupež vymyslel a zorganizoval se svým synem Vladimírem (tehdy 16). Ten měl za úkol zajistit děti, které čin provedou. Chlapcům tehdy nabídl možnost jednoduchého výdělku. „Odvolací soud zcela oprávněně odsoudil obžalovaného Giňu za to, že zosnoval přepadení té staré ženy, že navedl mladistvého syna a pět dalších nezletilců k tomu, aby vnikli k ní do bytu, aby jí odcizili cennosti, které od nich bezprostředně po činu také převzal,“ popsal před lety žalobce Libor Grygárek.

Otec Vladimír před soudem pouze přiznával, že děti k domu přivezl, odmítal ale, že by cokoliv zosnoval. „Svoje děti bych na takovou věc neposlal,“ hájil se marně před soudem. Ten ho nakonec poslal na 14 let do vězení, jeho šestnáctiletého syna na sedm let.

Na svobodu s čistým rejstříkem

Zbytek chlapců skončil v diagnostických ústavech, v době spáchání vraždy jim bylo do dvanácti let. Pět dětí proto nemohlo být kvůli nízkému věku souzeno, skončily v diagnostických ústavech. Mladí kriminálníci ale i tak tropili problémy. Dva z nich opakovaně utíkali z ústavu v Děčíně. Další nezletilý vrah, který žil v Kostelci nad Orlicí, z dětského domova utíkal s železnou pravidelností. Většina z nich se na „svobodu“ dostala v polovině roku 2010. A s čistým rejstříkem.