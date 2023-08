Muž zastřelil holčičku (†9) před zraky jejího otce. Dítě prý střelce rušilo při práci!

Podle americké televize CBS News se tragédie odehrála v sobotu v podvečer. Devítiletá Serabi Medina jezdila na koloběžce před domem své rodiny, zatímco si příbuzní povídali s přáteli sedícími v autě. Otec dal Serabi peníze, za které si měla u nedalekého stánku koupit zmrzlinu. S tou se po chvíli vrátila a rodič jí řekl, ať si jde už koloběžku uklidit do domu.

V ten moment se z protějšího domu vyřítil rozzuřený počítačový programátor Michael Goodman (43) se zbraní v ruce. Toho si okamžitě všiml Serabin otec a začal na muže křičet, ať to nedělá, Goodman ho ale ignoroval a střelil holčičku do hlavy. Podle svědků měl muž na dívenku křičet, že ho ruší od práce.

Otec školačky na střelce zaútočil a začali se prát. Goodmanova nabitá zbraň ale znovu vystřelila a zasáhla ho v těsné blízkosti oka. I když byla malá Serabi převezena hned do nemocnice, lékaři ji už nedokázali pomoc.

Dívenka se s otcem do čtvrti přistěhovala teprve před rokem. „Serabi byla krásná, mladá, energická holčička. Byla přátelská. Vždy se usmívala,“ sdělila Angie Gonzalez Rodriguezová, jedna z příbuzných, která v ulici taktéž bydlela. V září měla nastoupit do čtvrté třídy, do které se velmi těšila.

Smrt devítileté dcerky ale není jedinou tragédií, která se muži v životě stala. „Asi před čtyřmi lety ztratil manželku, stejně jako teď přišel o dceru. Jeho ženu také zastřelili na ulici,“ uvedla sousedka Ruth Cruzová.

Střelec byl obviněn z vraždy prvního stupně. Na konci srpna by měl soud rozhodnout o jeho trestu.