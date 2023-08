Z hotelu v dovolenkovém ráji je »palác duchů«: Patřil synovi exprezidenta odsouzenému za objednávku vraždy

Už víc než dvě dekády trouchniví hotel The Bedugul Taman Rekreasi Hotel & Resort. Hotel, který se nachází nedaleko města Kuta, byl postaven v 90. století. Podle informací britského deníku The Sun za jeho stavbou stojí podnikatel a playboy Tommy Suharto, syn exprezidenta Indonésie. Právě ten byl v roce 2002 odsouzen za objednávku vraždy soudce, který jej usvědčil z korupce. Suharto dostal 15 let za mřížemi, ovšem po čtyřech letech byl propuštěn na svobodu.

Právě v roce 2002, kdy šel Suharto za mříže, měl být hotel uzavřen. Nicméně podle informací server Detik Bali se tato informace nikdy nepotvrdila. Server naopak uvádí, že majitelem měl být čínský obchodník, který už nemohl nadále hotel financovat a tak ho zavřel. Další tvrdí, že hotel má dokonce vlastnit indonéská královská rodina.

Ať je to tak či tak, hotel už několik dlouhých let zeje prázdnotou a místní obyvatelé jej přezdívají „palác duchů“. Původní mramorové podlahy se ztratily pod nánosem bahna a zarůstají mechem. Luxus připomínají jen obří pokoje s nádherným výhledem na krajinu a obřími balkóny a zábradlí ve tvaru hadů.

Pověrčivé místní obyvatelstvo dokonce tvrdí, že v hotelu straší. Údajně zde přebývají duchové dělníků, kteří zahynuli při stavbě. Hotel je pro veřejnost uzavřen, ovšem to neznamená, že zvědavci si tam nenajdou cestu. Nedávno se do hotelu dostal Roman Robroek (34) z Nizozemska. Odvážlivec, který rád prozkoumává dlouho zapomenutá místa, do hotelu zavítal v červnu letošního roku. „Je úžasné vidět, jak velký hotel byl. Některé pokoje byly malé, zatímco jiné byly prostorné a luxusní,“ uvádí s tím, že některé části hotelu zůstaly nedokončené.