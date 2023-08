Místo romantické dovolené pár čekal hotel hrůzy: Špína, drogy, mrtvoly a sex na veřejnosti!

Padesátiletý Alan Stevens jako dárek k narozeninám pro svou ženu zarezervoval pobyt v luxusním pětihvězdičkovém hotelu v Dominikánské republice. Co na manžele ale čekalo, je spíš vyděsilo.

Hotel je na webových stránkách cestovní společnosti popsán jako „pětihvězdičkový resort nabízející umístění na pláži a prvotřídní bazénovou scénu.“ Problémy však začaly hned, jakmile pár dorazil do resortu.

Alan pro Mirror popsal, že celé okolí letoviska bylo velmi špinavé a všude se válelo jídlo. Ostatní návštěvníci všude kouřili marihuanu a samotnému páru byly drogy nabídnuty asi desetkrát během sedmnácti dní. „Když jsme šli poprvé do bazénu, viděli jsme, jak v něm lidi kouří trávu. Všechno bylo hrozně špinavé. Jedna žena venku zvracela a nějaký chlap v bazénu defekoval, bylo to nechutné,“ svěřil se.

Na druhý den prý viděli pár, který měl v bazénu sex. Hotel navíc neměl ani ochranku a Alan s jeho ženou se necítili bezpečně. Byli navíc pohoršeni, že jim nikdo neřekl, že je to „párty hotel,“ a jejich, dřív oblíbená, cestovní agentura, si myslela, že je to pro ně vhodné místo.

Alan dál vypráví, že jednu ženu dokonce viděli spadnout z balkonu a také byli svědky dopravní nehody. „Když jsme tam byli, nějaká žena spadla z balkonu. Prošli jsme kolem a viděli jsme její tělo schované pod prostěradlem. Bylo to opravdu děsivé, protože jsme nevěděli, co se děje. Když jsme pak jednou byli venku, viděl jsem muže, který měl nehodu na motorce. Začal jsem hrozně brečet, protože to byl, vzhledem ke všemu, šok.“

Alan si stěžoval u zástupce cestovní kanceláře, ale setkal se s naprostou lhostejností. Po návratu domů si stěžoval prostřednictvím oficiálních kanálů, avšak ani tam nepochodil. Jako odškodné mu bylo nabídnuto v přepočtu něco málo přes 5 tisíc korun a poradenské sezení. Částku odškodného popsal jako vtip, za pobyt prý zaplatil necelých 85 tisíc korun a tato zkušenost navíc zničila narozeninové oslavy jeho ženy.

Kerry a Alan Fowlerovi se svěřili, že s hotelem mají podobnou zkušenost. „Dostali jsme klíče a šli jsme na pokoj. Předsíň byla plná chlapců, kteří kouřili trávu. Když jsme vešli do pokoje, ucítili jsme strašný zápach. Sundali jsme prostěradla a naše matrace byly celé pokryté zelenou plísní,“ řekla Kerry. V jejich pokoji byli také prý nalezeni dva mladí muži mrtví. Předpokládalo se, že jeli v drogách. „V bazénu byly všechny tělesné tekutiny včetně spermatu, všichni tam měli sex. Byla to pekelná díra, chtěla jsem se jen dostat domů,“ dodala.

„Je nám líto, že slyšíme o špatných zkušenostech pana Stevense. Snažíme se, aby cestování s námi bylo bezproblémové od začátku až do konce, ale bohužel jsme při této příležitosti, do značné míry kvůli faktorům mimo naši kontrolu, nesplnili naše obvyklé vysoké standardy. Nás tým byl s panem Stevensem v kontaktu a jako gesto dobré vůle mu byl nabídnut dárkový poukaz a poradenství od Centra pro krizovou psychologii, ale bohužel to odmítl,“ vyjádřil se mluvčí cestovní společnosti TUI.